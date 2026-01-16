Який курс очікує бізнес у 2026 році — результати опитування НБУ Сьогодні 15:02 — Валюта

Який курс очікує бізнес у 2026 році — результати опитування НБУ

У четвертому кварталі 2025 року курсові очікування бізнесу незначно посилилися.

Про це свідчать результати опитування керівників підприємств у ІV кварталі 2025 року.

Бізнес очікував обмінний курс в наступні 12 місяців на рівні 44,27 грн/дол. США порівняно з 44,11 грн/дол. США у III кварталі.

Курс понад 43,50 грн/дол. США прогнозували 66,6% респондентів, у межах 40,51−43,50 грн/дол. США — 32,9%.

Графік: НБУ

Інфляційні очікування

Інфляційні очікування бізнесу дещо поліпшилися. Так, у IV кварталі очікуваний рівень річної інфляції в найближчі 12 місяців становив 11,1% порівняно з 11,4% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікували інфляцію понад 15,0%, зменшилася на 4,8 в. п. — до 17,9%.

Воєнні дії залишилися найвагомішим проінфляційним чинником для 83,4% респондентів. Також бізнес очікував суттєвого впливу виробничих витрат і курсового чинника.

Водночас уперше за останні п’ять кварталів послабилися очікування щодо зростання цін на світових ринках. Втретє поспіль знизилися очікування щодо впливу чинника «податкові зміни».

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав , що Національний банк розпочав 2026 рік із послаблення офіційного курсу гривні без суттєвого збільшення валютних інтервенцій. До кінця року очікується поступове кероване ослаблення курсу гривні до рівня 44.3 грн/$.

📢 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.