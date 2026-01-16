0 800 307 555
Який курс очікує бізнес у 2026 році — результати опитування НБУ

Валюта
101
У четвертому кварталі 2025 року курсові очікування бізнесу незначно посилилися.
Про це свідчать результати опитування керівників підприємств у ІV кварталі 2025 року.
Бізнес очікував обмінний курс в наступні 12 місяців на рівні 44,27 грн/дол. США порівняно з 44,11 грн/дол. США у III кварталі.
Курс понад 43,50 грн/дол. США прогнозували 66,6% респондентів, у межах 40,51−43,50 грн/дол. США — 32,9%.
Графік: НБУ
Інфляційні очікування

Інфляційні очікування бізнесу дещо поліпшилися. Так, у IV кварталі очікуваний рівень річної інфляції в найближчі 12 місяців становив 11,1% порівняно з 11,4% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікували інфляцію понад 15,0%, зменшилася на 4,8 в. п. — до 17,9%.
Воєнні дії залишилися найвагомішим проінфляційним чинником для 83,4% респондентів. Також бізнес очікував суттєвого впливу виробничих витрат і курсового чинника.
Водночас уперше за останні п’ять кварталів послабилися очікування щодо зростання цін на світових ринках. Втретє поспіль знизилися очікування щодо впливу чинника «податкові зміни».
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав, що Національний банк розпочав 2026 рік із послаблення офіційного курсу гривні без суттєвого збільшення валютних інтервенцій. До кінця року очікується поступове кероване ослаблення курсу гривні до рівня 44.3 грн/$.
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
