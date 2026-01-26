Бизнес ожидает дальнейшей валютной либерализации в 2026 году — опрос ЕБА Сегодня 09:04 — Валюта

Украинский бизнес ожидает дальнейшую либерализацию валютного регулирования в 2026 году.

Бизнес рассчитывает на дальнейшее смягчение валютных ограничений в 2026 году.

Об этом свидетельствуют результаты третьего этапа опроса Европейской Бизнес Ассоциации по актуальным потребностям в смягчении валютных ограничений.

Самыми неотложными потребностями компании назвали возможность выплаты дивидендов (в том числе накопленных до 2023 года), погашение внешних кредитов, а также увеличение лимитов по операциям с корпоративными платежными картами.

Механизм «стимулирующей либерализации»

Большинство опрошенных компаний (83%) не пользуются механизмом «стимулирующей либерализации» и не планируют этого делать. Еще 10% только рассматривают такую ​​возможность, в то время как 7% уже применяют этот инструмент.

На 2026 год тенденция остается похожей: 83% бизнеса не планируют пользоваться механизмом, 7% рассматривают объемы до 100 тыс. евро, еще 7% - более 2 млн евро, и 3% - в пределах 500 тыс. — 1 млн евро.

Выплата дивидендов нерезидентам

47% компаний считают актуальной потребность в выплате дивидендов за период до 2023 года, из них для 33% этот вопрос чрезвычайно актуален. Для сравнения, в 2024 году 69% компаний декларировали актуальность выплат дивидендов за период до 2024 года.

Компании считают приемлемыми следующие графики выплат: свыше 2 млн евро в квартал — 20%, от 100 тыс. до 2 млн евро в квартал — 30%.

Выплаты дивидендов нерезидентам за период с 2023 года в объеме 2−9 млн евро в квартал актуальны для 30% респондентов.

Погашение займов нерезидентам («старые» долги)

В 2025 году доля компаний, для которых актуальна выплата займов нерезидентам, выросла до 60% по сравнению с 51% в 2024 году. Для 43% опрошенных эта потребность чрезвычайно актуальна.

Наиболее востребованным остается диапазон выплат от 100 тыс. до 2 млн евро в квартал (53%). В то же время 10% компаний заинтересованы в выплатах более 2 млн евро ежеквартально.

Лимиты по гривневым корпоративным картам за рубежом

Потребность в увеличении лимитов по операциям с гривневыми корпоративными платежными картами за пределами Украины декларируют 70% компаний. Для 60% это актуально, но не критично, для 10% очень актуально. В 2024 году такую ​​потребность заявляли 79% бизнеса.

Оптимальными лимитами компании считают 150−500 тыс. грн. в месяц (50%) и 500 тыс. — 1 млн. грн. в месяц (17%).

Бизнес также предлагает увеличить лимиты на валютные переводы P2P и отменить ограничения на покупку наличных в эквиваленте 80 долларов в сутки, поскольку оно не покрывает реальные расходы работников за рубежом.

Оплата импортных товаров и услуг до 23 февраля 2021 года

Вопрос оплаты импортных товаров и услуг, поставленных до 23 февраля 2021 года, в 2025 году стал более актуальным. Доля компаний, для которых она важна, выросла с 25% в 2024 году до 40% в 2025 году. Для 17% респондентов эта потребность чрезвычайно актуальна.

Наиболее востребованы лимиты 100−500 тыс. евро (23%) и 500 тыс. — 2 млн евро (13%). Бизнес отмечает готовность использовать свои валютные накопления, в частности для расчетов по импортной задолженности 2022 года.

Штрафы по экспортным операциям

Возможность осуществлять переводы за границу для уплаты штрафов, пени и других санкций по экспортным операциям актуальна для 43% компаний, из них для 10% — чрезвычайно актуальна.

Большинству респондентов для покрытия таких рисков достаточно лимита на уровне 2−5% от суммы контракта.

Завершение валютного надзора путем взаимозачета

Потребность в завершении валютного надзора путем взаимозачета остается высокой, ее декларируют 63% компаний. Для 20% это очень актуально, для 43% — актуально, но не критично. В 2024 году этот показатель составил 73%.

Достаточными лимитами бизнес считает: до 100 тыс. евро в месяц (23%), 100 тыс. — 1 млн евро (20%) и более 1 млн евро (13%). Компании также указывают на риски штрафов из-за отсутствия четких гарантий со стороны налоговых органов и предлагают упростить соответствующие процедуры.

Предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям

Из-за усложненных логистических цепей и блокирования границ 47% респондентов считают необходимым увеличить предельный срок расчетов до 360 дней. Варианты 180 и 270 дней поддерживают 23% и 17% компаний соответственно.

В этом контексте бизнес предлагает продлить сроки возврата валютной выручки, в частности для аграрной продукции, а также освободить экспортеров от уплаты пени за нарушения, вызванные логистическими ограничениями в 2023 году.

Покупка валюты независимо от наличных средств

Возможность покупки иностранной валюты, независимо от наличных средств, остается стабильно важной для бизнеса. Такую потребность декларируют 80% компаний, из них 37% как чрезвычайно актуальная. В 2024 году аналогичный показатель составил 79%.

Половина респондентов ориентируется на лимиты 100 тыс. — 2 млн грн в месяц, 27% - на 2−5 млн грн, а 7% нуждаются в объемах более 45 млн грн.

Дополнительные предложения бизнеса

Компании также отмечают необходимость:

уточнить нормы постановления НБУ № 18 во избежание дискриминации при выплате дивидендов компаниями после реорганизации;

разрешить переводы за товары и услуги без документального подтверждения в пределах 400 тыс. грн.;

предоставить представительствам возможность переводов в пользу материнских компаний до 1 млн евро в месяц и уплаты налогов за границу до 30 тыс. евро в год;

отменить запрет на расчеты по гарантиям и операциям по хеджированию валютных рисков;

разрешить исполнение обязательств по договорам поручительства, погашение импортной задолженности 2022 года и уплату просроченных процентов по займам перед материнскими структурами.

