Индийская рупия резко ослабла на фоне оттока иностранного капитала с фондового рынка и задержки торгового соглашения с США.

Об этом Об этом сообщает Bloomberg.

В среду валюта подешевела на 0,8% - до 91,6850 за доллар, превысив предыдущий минимум, зафиксированный в декабре. Падение продолжается шестой день подряд, и рупия самая слабая среди азиатских валют.

Капитал и торговля давят на валюту

«Рупия страдает от глобальной неопределенности, обусловленной геополитикой, а также от внутренних факторов — в частности ситуации с торговым соглашением из США и оттока капитала», — отметила Мадхави Арора, главный экономист Emkay Global Financial Services.

С начала 2026 года рупия потеряла 1,8% стоимости.

Причины падения рупии

Только в этом месяце иностранные инвесторы вывели из индийских акций 2,7 млрд долларов, доказав общий отток за прошлый год примерно до 19 млрд долларов. Дополнительное давление создают штрафные тарифы США, ударившие по экспортерам, а также значительный импорт, поддерживающий высокий спрос на доллар.

Аппетит к риску снизился после заявлений президента Дональда Трампа о возможном введении тарифов против европейских стран, отклонивших его предложение о покупке Гренландии. Дополнительное напряжение создало распродажу японских облигаций и всеобщую неопределенность в политике и торговле США.

Роль центробанка

По словам трейдеров, Резервный банк Индии в последнее время избегает агрессивных валютных интервенций. Эксперты отмечают, что регулятор, вероятно, допускает слабую рупию, поскольку спрос на доллар формируют корпорации для хеджирования, а не спекулянты.

«Это подкрепляет представление, что рупия должна быть слабее, учитывая риски и состояние платежного баланса», — объяснил валютный стратег Дирадж Ним.

По его словам, смягчение контроля также может улучшить ситуацию с внутренней ликвидностью.

Прогноз: важна скорость падения

Глава Резервного банка Индии Санджай Мальхотра подчеркнул, что регулятор ведет политику упорядоченных колебаний курса и сдерживания чрезмерной волатильности, позволяя рынку определять уровень валюты.

Аналитики Commerzbank полагают, что ключевым для РБИ будет не сам уровень курса, а темпы его ослабления. По их прогнозу, центробанк будет пытаться сгладить падение, однако до конца года курс может составить 92 доллара.

