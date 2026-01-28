0 800 307 555
ру
Евро достиг наивысшего показателя с 2021 года — почему курс растет

Валюта
Евро продолжает укрепляться
Курс евро поднялся чуть выше $1,20, достигнув самого высокого уровня с 2021 года. Это сигнал восстановления позиций европейской валюты на фоне ослабления доллара и изменений глобальных экономических настроений.
Об этом пишет Reuters.

Почему этот рост так важен

Круглые значения имеют особое значение для финансовых рынков, и $1,20 — ключевой психологический предел для евро. В прошлом году валюта выросла примерно на 13% к доллару — это лучший результат с 2017 года.
Стоимость евро
Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос ранее называл этот уровень «болевым порогом». Путь к нему был непростым: в сентябре евро уже подходил к $1,20, но потом отступил вместе с временным восстановлением доллара.
Впрочем, после падения почти до паритета год назад евро уверенно укрепляется. Среди факторов — фискальные стимулы в Европе, прежде всего со стороны Германии.
Исторически $1,20 немного выше среднего курса евро с момента его введения в 1999 году, но значительно ниже пика 2008 года, когда курс доходил до $1,60.

Почему евро укрепляется

Главная причина укрепления евровалюты — ослабление доллара США из-за внешнеполитических и экономических рисков. Конфликты президента США Дональда Трампа с союзниками по торговле, заявления о Гренландии и публичная критика Федеральной резервной системы подорвали доверие к доллару.
Дополнительным фактором стали спекуляции относительно возможного совместного вмешательства США и Японии для сдерживания падения иены — это также оказывало давление на американскую валюту в целом.
В то же время инвесторы положительно оценивают усиление политики политики еврозоны, долгосрочные стимулы для роста экономики и стремление диверсифицировать резервы, уменьшая зависимость от доллара.

Обеспокоен ли Европейский центральный банк

Как пишет Reuters, для ЕЦБ важнее не сам уровень курса, а скорость и масштаб его изменений. Регулятор внимательно следит за тем, как ослабление доллара и укрепление евро могут отразиться на инфляции в еврозоне.
Может ли евро вытеснить доллар как главную резервную валюту

Несмотря на сильный рост, евро не готов заменить доллар в глобальной финансовой системе. На доллар приходится чуть менее 60% мировых валютных резервов, тогда как доля евро около 20%.
Доминирование США в мировой торговле, а также глубокие и ликвидные рынки капитала делают эту позицию доллара устойчивой.
В то же время президент ЕЦБ Кристин Лагард отмечает, что непоследовательная экономическая политика США может открыть для евро более широкие возможности. Однако для этого Евросоюзу придется завершить давно отложенную реформу собственной финансовой архитектуры.
Пока же рост евро — скорее сигнал смены настроений, чем начало глобальной валютной перестройки.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
