Возврат валютной выручки в 2025 году вырос на 5% - НБУ
В 2025 году объем возврата валютной выручки в Украину увеличился на 5%. Это ниже показателя 2024 года, когда рост составил почти 20%.
Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский во время состоявшегося в Киеве Export Credit Forum, пишет Delo.ua.
По его словам, НБУ сохраняет валютную либерализацию одним из ключевых приоритетов и готов в дальнейшем смягчать валютные ограничения по мере роста поступлений валютной выручки от экспортеров.
«Валютная либерализация — наш постоянный приоритет. В то же время, валютные ограничения остаются вынужденной мерой для обеспечения устойчивости валютного рынка», — отметил Лепушинский.
Валютная либерализация и ослабление
Замглавы НБУ напомнил, что в январе регулятор ввел очередные валютные послабления. В частности, отменены временные ограничения на расчеты по контрактам с участием Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), а также при экспорте страховых услуг.
Кроме того, НБУ работает над развитием инструментов хеджирования валютных рисков. Уже разрешено использование форвардных операций в пределах валюты, проданной банками. В то же время, объемы таких операций пока остаются ограниченными: заключено 39 сделок на общую сумму $10 млн.
Кредитование экспортеров
По данным НБУ, кредитование экспортеров в 2025 году демонстрирует заметный рост. С первого квартала года объем гривневых кредитов увеличился на 25%, валютных — на 20%.
Лепушинский также сообщил, что Национальный банк с высокой вероятностью введет справочный курс евро в 2026 году. Это связано с ростом роли евро во внешней торговле Украины, в частности в структуре импорта.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что бизнес рассчитывает на дальнейшее смягчение валютных ограничений в 2026 году. Наиболее неотложными потребностями компании назвали возможность выплаты дивидендов (в том числе накопленных до 2023 года), погашение внешних кредитов, а также увеличение лимитов по операциям с корпоративными платежными картами.
Поделиться новостью
Также по теме
Возврат валютной выручки в 2025 году вырос на 5% - НБУ
Евро достиг нового пика: что с долларом (инфографика)
НБУ пытается укреплять гривну — аналитики
Более половины украинцев ожидают обесценения гривны в 2026 году
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Бизнес ожидает дальнейшей валютной либерализации в 2026 году — опрос ЕБА