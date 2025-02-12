Какое значение для экономики имеет валютная либерализация — объяснение НБУ Сегодня 17:02 — Валюта

Какое значение для экономики имеет валютная либерализация — объяснение НБУ

В 2024 г. Национальный банк существенно либерализировал ограничения для бизнеса.

Регулятор объяснил , какое влияние оказали эти решения и почему они очень важны для экономики.

Насколько смягчение ограничений было неотложной задачей

Отмечается, что смягчение ограничений позволило минимизировать разницу между наличным и официальным курсом, которая в 2022 году составляла 20%, а в 2023 году — 10%. Большую часть 2024 года она находилась на уровне 1%. Минимизация этой разницы является важным условием для управляемости ситуацией на валютном рынке и устойчивости ожиданий.

Как смягчение валютных ограничений повлияло на валютный рынок

Принятые меры не оказали определяющего влияния на валютный рынок и устойчивости его функционирования. Объем трансграничных переводов, которые идентифицируются как связанные с мерами валютной либерализации, составляет менее 10% от общего объема переводов. Около 40% из них производились за счет собственной валюты бизнеса.

«Важно также понимать, что, если нет возможности легально переводить средства, это в итоге приводит к их выводу через нелегальные каналы. Поэтому если бы не было этого прогресса в направлении смягчения ограничений, это привело бы лишь к созданию обходных путей. При таком сценарии процесс был бы менее контролируемым и в любом случае отразился на объеме.

Постепенно взвешенная валютная либерализация не только создала дополнительные возможности для бизнеса, но и сохранила ресурсы страны. Так, по итогам января 2025 года международные резервы превышали $43 млрд, что близко к историческим рекордам.

Есть ли связь между смягчением ограничений и международной помощью

Постепенное смягчение ограничений является одним из обязательств Украины по программам с международными партнерами.

«И это логично, ведь все они сосредоточены на евроинтеграции нашей страны, а членство в ЕС предполагает свободу движения капитала. Консервирование ситуации с ограничениями могло бы создать проблемы с поступлением международного финансирования, которое критически нужно Украине, и противоречило бы евроинтеграционным стремлениям. Не говоря уже о прямых потерях иностранных инвестиций, приток которых добавили в НБУ.

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Напомним, по словам экс-председателя Совета Национального банка, академика Национальной академии наук Богдана Данилишина, девальвация гривны усиливается, несмотря на значительные валютные интервенции Национального банка, что указывает на недейственность политики привлечения гривневых активов в сдерживании валютного спроса.

Как свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка Украины, высокий уровень международных резервов вместе со значительными объемами международной помощи позволяют поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой гибкости обменного курса, что согласуется с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики.

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