Чого очікувати на валютному ринку України у 2025 році — прогноз НБУ Сьогодні 15:01 — Валюта

Чого очікувати на валютному ринку України у 2025 році — прогноз НБУ, freepik

Високий рівень міжнародних резервів разом зі значними обсягами міжнародної допомоги дають змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що узгоджується з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики.

Про це свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку України.

«Відносна сталість основних чинників попиту та пропозиції іноземної валюти сприяла формуванню бокового тренду в динаміці обмінного курсу гривні та відносно помірним валютним інтервенціям у серпні — першій половині листопада. Проте в умовах зростання структурного дефіциту валюти приватного сектору, у тому числі й за рахунок значних бюджетних видатків наприкінці року, НБУ збільшив свою присутність на валютному ринку», — сказано в звіті.

Так, унаслідок збільшення чистого попиту на валюту середній офіційний курс гривні до долара США протягом IV кварталу незначно послабився (на 0.7%). Натомість курс гривні до євро зміцнився (на 2.0%).

З огляду на зростання ролі євро в зовнішньоекономічних розрахунках (у платежах за імпорт євро вже майже досяг паритету з доларом) це стримувало імпортовану інфляцію. Процеси переорієнтації торгових потоків на країни Євросоюзу вплинули на зростання частки євро і в депозитних та кредитних операціях банків.

Зростає також попит на євро з боку домогосподарств. Відповідно, зміцнення гривні до євро мало заспокійливий ефект як на безготівковий, так і на готівковий ринок, де також зростала частка операцій з євро.

Графік: НБУ

Попит та пропозиція на валютному ринку

Загалом у IV кварталі пропозиція на валютному ринку збільшилася. Визначальним її джерелом і надалі залишався аграрний експорт, що зумовлювалося сезонним чинником, а саме продажем нового врожаю. Значну пропозицію іноземної валюти забезпечувала й її конвертація для сплати квартальних податкових платежів, що підтверджується рекордними податковими надходженнями в грудні.

Водночас попит на іноземну валюту в IV кварталі зріс відчутніше. Серед ключових чинників, що визначали його динаміку, були рекордно високі видатки бюджету. Їх зростання значною мірою фінансувалося за рахунок надходження міжнародної фінансової допомоги. Крім того, активізувалися закупівлі з боку імпортерів окремих споживчих товарів і зросли обсяги операцій бізнесу, дозволених у межах лібералізації валютних обмежень.

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«У таких умовах, реагуючи насамперед на збільшення структурного дефіциту валюти з боку приватного сектору наприкінці року НБУ збільшив чистий продаж іноземної валюти до $11.4 млрд у IV кварталі (порівняно з $9.2 млрд у ІІІ кварталі). Це дало змогу заспокоїти очікування учасників ринку, насамперед домогосподарств, та сприяло стабілізації попиту на готівковому сегменті. У результаті різниця між готівковим та офіційним курсами в IV кварталі була незначною — близько 1%», — зазначає регулятор.

Графік: НБУ

Міжнародна фінансова допомога

Надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги в листопаді та рекордних у грудні додатково сприяли посиленню здатності НБУ підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку та мали заспокійливий вплив на його учасників.

За IV квартал обсяги офіційного фінансування сягнули $17.3 млрд. У результаті, попри значні обсяги валютних інтервенцій, валові міжнародні резерви зросли до $43.8 млрд станом на кінець 2024 року, що на 20% вище мінімально достатнього їх рівня за композитним критерієм МВФ.

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«Ураховуючи очікувані обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році, висока спроможність НБУ компенсувати структурний дефіцит валюти в приватному секторі та згладжувати надмірні курсові коливання зберігатиметься й надалі. Стійкість валютного ринку залишатиметься важливим елементом збереження керованості очікувань економічних агентів та повернення інфляції до цілі 5%», — сказано у звіті НБУ.

Прогноз на 2025 рік

У 2025 році структурний дефіцит валюти приватного сектору залишатиметься значним, проте надалі поступово зменшуватиметься. Так, на тлі нормалізації функціонування економіки та продовження валютної лібералізації зростуть залучення інвестиційного та боргового капіталу приватного сектору. Також збільшаться обсяги експортної виручки завдяки поступовому підвищенню світових цін на зернові та певному нарощуванню врожаїв с/г культур.

Проте подальше значне зростання експортних надходжень стримуватиметься обмеженим виробничим потенціалом, посиленням конкуренції на зовнішніх ринках і дефіцитом робочої сили. В умовах поступової фіскальної консолідації темпи зростання імпорту товарів та попит населення на готівкову валюту знизяться.

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Також скорочуватиметься імпорт послуг за статтею «подорожі» через менші витрати українських мігрантів за кордоном. Однак попит на імпортні товари залишатиметься високим з огляду на необхідність забезпечення внутрішніх потреб економіки в умовах нормалізації економічного життя.

Графік: НБУ

У результаті потреба у валютних інтервенціях НБУ поступово знижуватиметься.

Однак на тлі фіскальної консолідації скорочуватиметься й міжнародна фінансова допомога, а обсяги погашення зовнішніх боргів зростатимуть. Під дією цих чинників обсяги міжнародних резервів у 2025−2027 роках коливатимуться на порівняно стабільному рівні — близько $40 млрд.

НБУ бачить необхідність у посиленні процентної політики для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

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