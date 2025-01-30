Індекс Біг-Мака: скільки має коштувати долар в Україні — Finance.ua

Індекс Біг-Мака: скільки має коштувати долар в Україні Сьогодні 11:01 — Валюта

Індекс Біг-Мака: скільки має коштувати долар в Україні

Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака.

Про це йдеться в даних рейтингу The Economist за січень 2025 року.

Як пише видання, Біг-Мак коштує в Україні 120 гривень, тоді як у США — 5,79 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 50,7% порівняно з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар.

Натомість курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 грн/долар.

Найбільш недооцінені валюти світу станом на січень 2025 року:

валюта Тайваню (-58,8%);

Індонезії (-56,2%);

Індії (-54,8%);

Єгипту (-53,6%);

ПАР (-52,0%).

Переоцінені валюти:

швейцарський франк (на 38%);

аргентинський песо (на 20,1%);

уругвайський песо (на 19,3%);

норвезька крона (на 15,3%);

євро (на 2,8%);

колон Коста-Рики (на 1,9%).

Нагадаємо, експерти інвестиційної компанії ICU проаналізували , що за останні 15 років подорожчало більше — знаменита київська перепічка чи легендарний бігмак. Зазначається, що на початку 2010 року перепічка коштувала 4 грн 50 коп., а бігмак — 14 грн. Це відповідало $0.56 та $1.75 у той час. Сьогодні перепічка вже коштує 50 грн (або $1.2), а бургер — 134 грн (або $3.2). У відсотковому вираженні це вражаючі +1011% для перепічки та +857% для бігмака за 15 років, що означає зростання в 10 і 8,5 разів відповідно". В ICU додали, що це здорожчання відбувається набагато швидше, ніж девальвація гривні та інфляція, які за цей період виросли більше ніж у 4 рази.

Індекс Big Mac, який із 1986 року публікує The Economist, тепер дає можливість не лише оцінювати реальну вартість валют, але й порівнювати зарплати у різних країнах світу. Основна ідея проста: скільки Біг-Маків може дозволити собі середній працівник за річний дохід. За даними видання, американці на першому місці, оскільки вони можуть дозволити собі 14,000 Біг-Маків на рік. Данці та швейцарці займають 2-е та 3-е місця, а мексиканці опинились внизу рейтингу з 2500 Біг-Мак.

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