Перепічка vs бігмак: що подорожчало більше за останні 15 років — Finance.ua

Перепічка vs бігмак: що подорожчало більше за останні 15 років Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Перепічка vs бігмак: що подорожчало більше за останні 15 років

Експерти інвестиційної компанії ICU проаналізували , що за останні 15 років подорожчало більше — знаменита київська перепічка чи легендарний бігмак.

Інфографіка: ICU

Зазначається, що на початку 2010 року перепічка коштувала 4 грн 50 коп., а бігмак — 14 грн. Це відповідало $0.56 та $1.75 у той час. Сьогодні перепічка вже коштує 50 грн (або $1.2), а бургер — 134 грн (або $3.2).

«У відсотковому вираженні це вражаючі +1011% для перепічки та +857% для бігмака за 15 років, що означає зростання в 10 і 8,5 разів відповідно», — зазначають аналітики.

В ICU додають, що це здорожчання відбувається набагато швидше, ніж девальвація гривні та інфляція, які за цей період виросли більше ніж у 4 рази.

«І хоча падіння гривні для українців стало звичним явищем, варто звернути увагу, що навіть готівковий долар — традиційна „тиха гавань“ для багатьох українців, яких турбують кризи — не встигає покрити темпи здорожчання фастфуду», — коментують в компанії.

Нагадаємо, раніше аналітик ICU Михайло Демків розрахував Індекс «Київської перепічки». «Згідно з аналізом інфляційних процесів останнього десятиліття через призму легендарного фастфуду, ціна київської перепічки становила б 23 гривні, якби її вартість коригувалася за індексом інфляції», — зазначав аналітик.

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