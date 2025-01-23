Перепічка vs бігмак: що подорожчало більше за останні 15 років — Finance.ua
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Перепічка vs бігмак: що подорожчало більше за останні 15 років

Особисті фінанси
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Перепічка vs бігмак: що подорожчало більше за останні 15 років
Перепічка vs бігмак: що подорожчало більше за останні 15 років
Експерти інвестиційної компанії ICU проаналізували, що за останні 15 років подорожчало більше — знаменита київська перепічка чи легендарний бігмак.
Інфографіка: ICU
Інфографіка: ICU
Зазначається, що на початку 2010 року перепічка коштувала 4 грн 50 коп., а бігмак — 14 грн. Це відповідало $0.56 та $1.75 у той час. Сьогодні перепічка вже коштує 50 грн (або $1.2), а бургер — 134 грн (або $3.2).

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«У відсотковому вираженні це вражаючі +1011% для перепічки та +857% для бігмака за 15 років, що означає зростання в 10 і 8,5 разів відповідно», — зазначають аналітики.
В ICU додають, що це здорожчання відбувається набагато швидше, ніж девальвація гривні та інфляція, які за цей період виросли більше ніж у 4 рази.
«І хоча падіння гривні для українців стало звичним явищем, варто звернути увагу, що навіть готівковий долар — традиційна „тиха гавань“ для багатьох українців, яких турбують кризи — не встигає покрити темпи здорожчання фастфуду», — коментують в компанії.
Нагадаємо, раніше аналітик ICU Михайло Демків розрахував Індекс «Київської перепічки». «Згідно з аналізом інфляційних процесів останнього десятиліття через призму легендарного фастфуду, ціна київської перепічки становила б 23 гривні, якби її вартість коригувалася за індексом інфляції», — зазначав аналітик.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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