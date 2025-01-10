Аналітик розрахував Індекс «Київської перепічки» (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналітик розрахував Індекс «Київської перепічки» (інфографіка)

Особисті фінанси
123
Аналітик розрахував Індекс «Київської перепічки» (інфографіка)
Аналітик розрахував Індекс «Київської перепічки» (інфографіка), nashkiev.ua
Згідно з аналізом інфляційних процесів останнього десятиліття через призму легендарного фастфуду, ціна київської перепічки становила б 23 гривні, якби її вартість коригувалася за індексом інфляції.
Про це повідомив аналітик ICU Михайло Демків.
«Постійно кортить перевірити, наскільки показник інфляції за багато років співвідноситься із побутовими речами. Ми звикли дивитися на те, як ціни виросли за місяць чи рік, але не за десять. Направду важко знайти товар, який би залишався незмінним такий тривалий період часу. Знаменита київська перепічка — чим не варіант такої незмінності», — зазначив він.

Індекс перепічки

Зазначається, що в 2010 році вартість київської перепічки становила 4 грн 50 коп., а сьогодні її ціна досягла 50 грн.
Це означає, що ціна продукту зросла на 1011%, що більше, ніж у десять разів.
Аналітик розрахував Індекс «Київської перепічки» (інфографіка)
У той самий час індекс інфляції за цей період збільшився на 409%, що вказує на п’ятикратне підвищення загального рівня цін.
Така диспропорція свідчить про значне прискорення зростання вартості певних товарів на тлі загальної економічної інфляції.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.