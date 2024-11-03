За індексом Big Mac тепер можна порівнювати зарплати у різних країнах світу: хто посідає перше місце — Finance.ua

За індексом Big Mac тепер можна порівнювати зарплати у різних країнах світу: хто посідає перше місце Сьогодні 11:15

За індексом Big Mac тепер можна порівнювати зарплати у різних країнах світу: хто посідає перше місце

Індекс Big Mac, який із 1986 року публікує The Economist, тепер дає можливість не лише оцінювати реальну вартість валют, але й порівнювати зарплати у різних країнах світу.

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

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Основна ідея проста: скільки Біг Маків може дозволити собі середній працівник за річний дохід.

Яка країна у лідерах

За даними видання, американці на першому місці, оскільки вони можуть дозволити собі 14,000 Біг Маків на рік.

Данці та швейцарці займають 2-е та 3-е місця, а мексиканці опинились внизу рейтингу з 2,500 Біг Маками.

Скільки часу потрібно, щоб заробити на Big Mac

Ще цікавіша картина вимальовується, якщо врахувати час, необхідний для заробітку на один Біг Мак.

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Тут чемпіонами є данці, яким для цього потрібно лише 7 хвилин. Американці витрачають 8 хвилин, а мексиканці — майже годину.

За словами Железняка, індекс має свої недоліки, адже не враховує податки, вартість житла та інші витрати. Але як швидкий спосіб порівняння доходів у світі — він залишається «легким для засвоєння».

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