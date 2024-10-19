Індекс споживчих настроїв українців почав знижуватися після двох місяців відновлення — опитування Вчора 10:25

Індекс споживчих настроїв українців почав знижуватися після двох місяців відновлення — опитування

У вересні 2024 року індекс споживчих настроїв українців знизився на 7,4 пункти до 72,6. Усі складові індикатора зменшилися, окрім Індексу поточного особистого матеріального становища.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зменшився і складає 55,9 п., що на 2,3 п. нижче за рівень цього показника у серпні. Індекс економічних очікувань у вересні зменшився на 10,9 п. та складає 83,8 п.

У вересні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,8 п. та складає 120,6 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 4,6 п. та складає 187,7 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 7,2 п. та складає 169,7 п.

Аналітики зазначаються, що індекс споживчих настроїв продовжує демонструвати нестабільність. Після двох місяців відновлення індекс знову показує негативну динаміку.

Значення індексу суттєво менше за минулий місяць та нижче у порівнянні з минулим роком.

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«Поточне становище населення без критичних змін, а драйвером негативної динаміки індексу виступають погіршені економічні очікування — населення гірше оцінює як власні матеріальні перспективи, так і перспективи економічного розвитку країни», — коментують аналітики Info Sapiens.

Нагадаємо, за даними НБУ, у вересні 2024 року споживчий попит в Україні демонстрував стійкість, незважаючи на незначне погіршення споживчих настроїв та підвищення інфляції. Це частково пояснюється зменшенням тривалості повітряних тривог та впливом валютних коливань.

Довідка Finance.ua:

в Україні прискорилася продовольча інфляція. Це зумовлено відновленням зростання цін на сирі продукти через скорочення пропозиції внаслідок посухи;

за даними Держстата, у серпні 2024 року промислова інфляція в Україні становила 31,2% у річному вимірі. Порівняно з липнем, ціни зросли на 2,2%.

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