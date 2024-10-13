Купівельна активність українців у вересні: аналіз від НБУ — Finance.ua
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Купівельна активність українців у вересні: аналіз від НБУ

Казна та Політика
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Купівельна активність українців у вересні: аналіз від НБУ
Купівельна активність українців у вересні: аналіз від НБУ
У вересні 2024 року споживчий попит в Україні демонстрував стійкість, незважаючи на незначне погіршення споживчих настроїв та підвищення інфляції. Це частково пояснюється зменшенням тривалості повітряних тривог та впливом валютних коливань.
Про це йдеться у вересневому звіті Національного банку України.

Попит на товари у вересні на фоні інфляційних процесів

Як зазначають у Нацбанку, у вересні підтримали торгівлю зниження тривалості повітряних тривог та продовження сезону шкільних закупівель.
Зокрема, рівень онлайн-замовлень товарів хоч і нижчий від початку року, однак все одно високий. Порівняно з лютим 2022 року більший на близько 180%.
Водночас на початку року порівняно з довоєнним рівнем був вищий на 240%.
Купівельна активність українців у вересні: аналіз від НБУ
Продажі нових автомобілів у вересні знизилися на 30% за місяць і на 1,7% за рік після стрімкого зростання в серпні на тлі очікуваних податкових змін.
Купівельна активність українців у вересні: аналіз від НБУ
Водночас Національний банк фіксує незначне погіршення споживчих настроїв, однак попит залишається доволі стабільним.
Купівельна активність українців у вересні: аналіз від НБУ
Подальше зростання ритейлу стримує дефіцит кадрів та погіршення безпекової ситуації у південно-східних регіонах, додали в НБУ.
Нагадаємо, в Україні прискорилася продовольча інфляція. Це зумовлено відновленням зростання цін на сирі продукти через скорочення пропозиції внаслідок посухи.
Ціни на оброблені продукти також підвищувалися через дорожчання сировини, зростання витрат на енергоносії та зарплати. У вересні річна інфляція досягла 8%.
Крім того, більшість непродовольчих товарів подорожчали через валютний курс. Водночас ціни на одяг та взуття знижувалися через посилену конкуренцію імпортної та вітчизняної продукції.

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За матеріалами:
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