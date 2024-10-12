У Нацбанку пояснили, чому в Україні зростають ціни — Finance.ua

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У Нацбанку пояснили, чому в Україні зростають ціни

Казна та Політика
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У Нацбанку пояснили, чому в Україні зростають ціни
У Нацбанку пояснили, чому в Україні зростають ціни
В Україні стрімко зростають ціни на продукти: фактична споживча інфляція у серпні прискорилася до 7,5% у річному вимірі. Однією з ключових причин цього стало прискорення продовольчої інфляції.
Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку.

Причини прискорення інфляції

Це зумовлено відновленням зростання цін на сирі продукти через зменшення пропозиції, викликане посухою.
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Ціни на оброблені продукти також зростали швидше через подорожчання сировини, збільшення витрат на енергоносії та зарплати.
При цьому у вересні інфляція зросла в річному обчисленні до 8%.
Крім того, більшість непродовольчих товарів дорожчали під впливом курсу.
При цьому ціни на одяг та взуття знижувалися швидше, ймовірно, через посилення конкуренції імпортної та вітчизняної продукції.
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Темпи зростання цін на послуги прискорилися внаслідок збільшення виробничих витрат бізнесу.
Водночас зростання цін на пальне в серпні сповільнилося з огляду на запаси пального та нижчі від очікуваних ціни на нафту.
Ціни на алкоголь знижувалися повільно, а подорожчання тютюнових виробів сповільнилося, але ціни зростали, зокрема під впливом боротьби з тіньовим ринком.
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Крім того, прискорилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через курс валют.
Нагадаємо, у серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%.
За матеріалами:
УНІАН
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