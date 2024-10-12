У Нацбанку пояснили, чому в Україні зростають ціни — Finance.ua

У Нацбанку пояснили, чому в Україні зростають ціни
В Україні стрімко зростають ціни на продукти: фактична споживча інфляція у серпні прискорилася до 7,5% у річному вимірі. Однією з ключових причин цього стало прискорення продовольчої інфляції.
Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку.
Причини прискорення інфляції
Це зумовлено відновленням зростання цін на сирі продукти через зменшення пропозиції, викликане посухою.
Ціни на оброблені продукти також зростали швидше через подорожчання сировини, збільшення витрат на енергоносії та зарплати.
При цьому у вересні інфляція зросла в річному обчисленні до 8%.
Крім того, більшість непродовольчих товарів дорожчали під впливом курсу.
При цьому ціни на одяг та взуття знижувалися швидше, ймовірно, через посилення конкуренції імпортної та вітчизняної продукції.
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Темпи зростання цін на послуги прискорилися внаслідок збільшення виробничих витрат бізнесу.
Водночас зростання цін на пальне в серпні сповільнилося з огляду на запаси пального та нижчі від очікуваних ціни на нафту.
Ціни на алкоголь знижувалися повільно, а подорожчання тютюнових виробів сповільнилося, але ціни зростали, зокрема під впливом боротьби з тіньовим ринком.
Крім того, прискорилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через курс валют.
Нагадаємо, у серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%.
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