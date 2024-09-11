Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка)

Казна та Політика
168
Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка)
Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка)
У серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%.
Про це пише Державна служба статистики.
Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка)
Наголошується, що на споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%.
Взяти кредит готівкою та онлайн в українських банках та фінансових організаціях.

Позика до зарплати

Найбільше (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі. При цьому у порівнянні із серпнем минулого року ціни на яйця зменшилися на 20,2%, тоді як овочі подорожчали на 36%.
Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка)
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.