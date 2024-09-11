Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка) — Finance.ua

Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка) Вчора 11:14 — Казна та Політика

Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка)

У серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%.

Наголошується, що на споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%.

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Найбільше (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі. При цьому у порівнянні із серпнем минулого року ціни на яйця зменшилися на 20,2%, тоді як овочі подорожчали на 36%.

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