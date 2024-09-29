В Україні сповільнилася промислова інфляція — Держстат Сьогодні 09:16 — Казна та Політика

В Україні сповільнилася промислова інфляція — Держстат

У серпні 2024 року промислова інфляція в Україні становила 31,2% у річному вимірі. Порівняно з липнем, ціни зросли на 2,2%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними дослідження, індекс цін виробників промислової продукції відображає відпускні ціни підприємств.

Він є одним із ключових індикаторів стану економіки та впливає на різні галузі виробництва.

Хоча промислова інфляція в Україні сповільнилась у річному вираженні до 31,2%, цей показник все ще є досить високим.

За місяць ціни у добувній промисловості зросли на 0,4%, у переробній — на 1,1%, а в енергетиці — на 3,6%.

Де ціни зросли найбільше

Найбільше річне зростання цін зафіксоване в енергетиці — на 56,2%.

У добувній промисловості індекс зріс на 7,4%, у переробній — на 9,2%.

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