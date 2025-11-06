Google відкрив безкоштовний курс по ШІ для бізнесу
Google відкрив безкоштовний практичний курс для бізнесу про те, як реально впроваджувати ШІ у роботу компанії — крок за кроком, на конкретних бізнес-задачах.
Google Україна реалізує цю програму за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та української edtech-компанії Едера.
Програма триватиме 5 тижнів, дає підтримку експертів і може допомогти створити власну ШІ-стратегію. Реєстрація вже відкрита.
Для кого цей курс
Навчання буде корисним для:
- підприємців та власників бізнесу, які хочуть розвантажити себе та делегувати частину задач ШІ-інструментам;
- менеджерів і керівників команд, які прагнуть підвищити продуктивність та оптимізувати витрати;
- фахівців різних напрямів, які хочуть працювати швидше та отримати конкурентну перевагу на ринку.
Формат навчання
- Короткі відеоуроки до 15 хвилин із практичними прикладами.
- Онлайн-зустрічі та воркшопи з експертами.
- Підтримка під час навчання.
Програма курсу (5 тижнів)
Курс побудований на реальних бізнес-кейсах і не потребує технічної підготовки.
- Тиждень 1. Основи ШІ — трансформація бізнесу, безпека, етика та базові інструменти ШІ для підвищення ефективності.
- Тиждень 2. Зростання бізнесу — маркетинг, контент і залучення нових клієнтів за допомогою ШІ.
- Тиждень 3. Оптимізація процесів — автоматизація рутинних завдань, вдосконалення бізнес-процесів, підвищення ефективності команд.
- Тиждень 4. Аналітика та фінанси — робота з даними, аналіз ринків, пошук нових можливостей зростання.
- Тиждень 5. Власна ШІ-стратегія — створення покрокового плану впровадження ШІ у вашій компанії.
Після завершення всі учасники отримають сертифікат. 100 найактивніших зможуть пройти додаткову менторську програму з фахівцями.
Як долучитися
Початок навчання — 10 листопада. Учасники будуть щотижня отримувати відеоматеріали та зможуть ставити запитання на вебінарах. На онлайн-зустрічах також проходитиме інтерактивна гра Kahoot! із призами від Google.
Реєстрація вже відкрита — деталі та форма участі доступні за посиланням.
