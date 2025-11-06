0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google відкрив безкоштовний курс по ШІ для бізнесу

31
Google відкрив безкоштовний курс по ШІ для бізнесу
Google відкрив безкоштовний курс по ШІ для бізнесу
Google відкрив безкоштовний практичний курс для бізнесу про те, як реально впроваджувати ШІ у роботу компанії — крок за кроком, на конкретних бізнес-задачах.
Google Україна реалізує цю програму за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та української edtech-компанії Едера.
Програма триватиме 5 тижнів, дає підтримку експертів і може допомогти створити власну ШІ-стратегію. Реєстрація вже відкрита.

Для кого цей курс

Навчання буде корисним для:
  • підприємців та власників бізнесу, які хочуть розвантажити себе та делегувати частину задач ШІ-інструментам;
  • менеджерів і керівників команд, які прагнуть підвищити продуктивність та оптимізувати витрати;
  • фахівців різних напрямів, які хочуть працювати швидше та отримати конкурентну перевагу на ринку.

Формат навчання

  • Короткі відеоуроки до 15 хвилин із практичними прикладами.
  • Онлайн-зустрічі та воркшопи з експертами.
  • Підтримка під час навчання.

Програма курсу (5 тижнів)

Курс побудований на реальних бізнес-кейсах і не потребує технічної підготовки.
  • Тиждень 1. Основи ШІ — трансформація бізнесу, безпека, етика та базові інструменти ШІ для підвищення ефективності.
  • Тиждень 2. Зростання бізнесу — маркетинг, контент і залучення нових клієнтів за допомогою ШІ.
  • Тиждень 3. Оптимізація процесів — автоматизація рутинних завдань, вдосконалення бізнес-процесів, підвищення ефективності команд.
  • Тиждень 4. Аналітика та фінанси — робота з даними, аналіз ринків, пошук нових можливостей зростання.
  • Тиждень 5. Власна ШІ-стратегія — створення покрокового плану впровадження ШІ у вашій компанії.
Читайте також
Після завершення всі учасники отримають сертифікат. 100 найактивніших зможуть пройти додаткову менторську програму з фахівцями.

Як долучитися

Початок навчання — 10 листопада. Учасники будуть щотижня отримувати відеоматеріали та зможуть ставити запитання на вебінарах. На онлайн-зустрічах також проходитиме інтерактивна гра Kahoot! із призами від Google.
Реєстрація вже відкрита — деталі та форма участі доступні за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems