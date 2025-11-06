Google відкрив безкоштовний курс по ШІ для бізнесу Сьогодні 11:22

Google відкрив безкоштовний курс по ШІ для бізнесу

Google відкрив безкоштовний практичний курс для бізнесу про те, як реально впроваджувати ШІ у роботу компанії — крок за кроком, на конкретних бізнес-задачах.

Google Україна реалізує цю програму за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та української edtech-компанії Едера.

Програма триватиме 5 тижнів, дає підтримку експертів і може допомогти створити власну ШІ-стратегію. Реєстрація вже відкрита.

Для кого цей курс

Навчання буде корисним для:

підприємців та власників бізнесу, які хочуть розвантажити себе та делегувати частину задач ШІ-інструментам;

менеджерів і керівників команд, які прагнуть підвищити продуктивність та оптимізувати витрати;

фахівців різних напрямів, які хочуть працювати швидше та отримати конкурентну перевагу на ринку.

Формат навчання

Короткі відеоуроки до 15 хвилин із практичними прикладами.

Онлайн-зустрічі та воркшопи з експертами.

Підтримка під час навчання.

Програма курсу (5 тижнів)

Курс побудований на реальних бізнес-кейсах і не потребує технічної підготовки.

Тиждень 1. Основи ШІ — трансформація бізнесу, безпека, етика та базові інструменти ШІ для підвищення ефективності.

Тиждень 2. Зростання бізнесу — маркетинг, контент і залучення нових клієнтів за допомогою ШІ.

Тиждень 3. Оптимізація процесів — автоматизація рутинних завдань, вдосконалення бізнес-процесів, підвищення ефективності команд.

Тиждень 4. Аналітика та фінанси — робота з даними, аналіз ринків, пошук нових можливостей зростання.

Тиждень 5. Власна ШІ-стратегія — створення покрокового плану впровадження ШІ у вашій компанії.

Після завершення всі учасники отримають сертифікат. 100 найактивніших зможуть пройти додаткову менторську програму з фахівцями.

Як долучитися

Початок навчання — 10 листопада. Учасники будуть щотижня отримувати відеоматеріали та зможуть ставити запитання на вебінарах. На онлайн-зустрічах також проходитиме інтерактивна гра Kahoot! із призами від Google.

Реєстрація вже відкрита — деталі та форма участі доступні за посиланням.

