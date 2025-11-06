ФОПи виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку
Попри війну ФОПи продовжують наповнювати місцеві бюджети — і навіть роблять це активніше, ніж раніше.
Про це свідчить аналітика Опендатабот.
За дев’ять місяців 2025 року підприємці сплатили понад 44 млрд грн єдиного податку. Це більше, ніж торік, і майже вдвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення.
При цьому кількість зареєстрованих підприємців майже не зросла.
Скільки сплатили ФОПи: деталі
За даними Міністерства фінансів, за 9 місяців 2025 року надходження від єдиного податку склали 44,18 млрд грн. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік, і у 1,8 раза більше, ніж у 2021 році.
Наразі ФОПи вже виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку.
Найбільші надходження припали на перший квартал — 15,77 млрд грн. У другому кварталі підприємці сплатили 13,69 млрд грн, а в третьому — 14,71 млрд грн.
Кількість фізичних осіб-підприємців за рік практично не змінилася — приріст становить лише +0,75%. Втім, якщо порівнювати з 2021 роком, підприємців стало більше на 10%.
Які регіони сплачують найбільше
Лідером за сумою надходжень залишається Київ: 9,75 млрд грн або 22% усіх сплат по країні.
Далі:
- Львівщина — 3,99 млрд грн (9%);
- Дніпропетровщина — 3,87 млрд грн (8,8%).
Найвищі темпи приросту надходжень за рік продемонстрували:
- Чернівецька область — +15%;
- Рівненська, Кіровоградська та Полтавська області — +13% кожна.
Чому це важливо
Єдиний податок повністю надходить у місцеві бюджети, тому він є важливою частиною фінансової стійкості громад.
Найбільша частка єдиного податку у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається у:
- Києві — 12%
- Львівській області — 9,7%
- Київській області — 9,4%
Раніше ми повідомляли, що у Дії стартував бета-тест для підприємців, які втратили бізнес через війну. Так, на порталі «Дія» запустили бета-тест категорії A3.5 «Втрата приватного підприємництва» у міжнародному Реєстрі збитків. Вона призначена для українців, які мали або мають статус ФОП і втратили бізнес чи прибуток унаслідок війни після 24 лютого 2022 року.
