0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФОПи виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку

63
ФОПи виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку
ФОПи виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку
Попри війну ФОПи продовжують наповнювати місцеві бюджети — і навіть роблять це активніше, ніж раніше.
Про це свідчить аналітика Опендатабот.
За дев’ять місяців 2025 року підприємці сплатили понад 44 млрд грн єдиного податку. Це більше, ніж торік, і майже вдвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення.
При цьому кількість зареєстрованих підприємців майже не зросла.

Скільки сплатили ФОПи: деталі

За даними Міністерства фінансів, за 9 місяців 2025 року надходження від єдиного податку склали 44,18 млрд грн. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік, і у 1,8 раза більше, ніж у 2021 році.
Наразі ФОПи вже виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку.
ФОПи виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку
Найбільші надходження припали на перший квартал — 15,77 млрд грн. У другому кварталі підприємці сплатили 13,69 млрд грн, а в третьому — 14,71 млрд грн.
Читайте також
Кількість фізичних осіб-підприємців за рік практично не змінилася — приріст становить лише +0,75%. Втім, якщо порівнювати з 2021 роком, підприємців стало більше на 10%.

Які регіони сплачують найбільше

Лідером за сумою надходжень залишається Київ: 9,75 млрд грн або 22% усіх сплат по країні.
Далі:
  • Львівщина — 3,99 млрд грн (9%);
  • Дніпропетровщина — 3,87 млрд грн (8,8%).
ФОПи виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку
Найвищі темпи приросту надходжень за рік продемонстрували:
  • Чернівецька область — +15%;
  • Рівненська, Кіровоградська та Полтавська області — +13% кожна.

Чому це важливо

Єдиний податок повністю надходить у місцеві бюджети, тому він є важливою частиною фінансової стійкості громад.
Найбільша частка єдиного податку у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається у:
  • Києві — 12%
  • Львівській області — 9,7%
  • Київській області — 9,4%
Раніше ми повідомляли, що у Дії стартував бета-тест для підприємців, які втратили бізнес через війну. Так, на порталі «Дія» запустили бета-тест категорії A3.5 «Втрата приватного підприємництва» у міжнародному Реєстрі збитків. Вона призначена для українців, які мали або мають статус ФОП і втратили бізнес чи прибуток унаслідок війни після 24 лютого 2022 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ФОПБізнесПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems