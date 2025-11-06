ФОПи виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку Сьогодні 12:02

ФОПи виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку

Попри війну ФОПи продовжують наповнювати місцеві бюджети — і навіть роблять це активніше, ніж раніше.

Про це свідчить аналітика Опендатабот.

За дев’ять місяців 2025 року підприємці сплатили понад 44 млрд грн єдиного податку. Це більше, ніж торік, і майже вдвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

При цьому кількість зареєстрованих підприємців майже не зросла.

Скільки сплатили ФОПи: деталі

За даними Міністерства фінансів, за 9 місяців 2025 року надходження від єдиного податку склали 44,18 млрд грн. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік, і у 1,8 раза більше, ніж у 2021 році.

Наразі ФОПи вже виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку.

Найбільші надходження припали на перший квартал — 15,77 млрд грн. У другому кварталі підприємці сплатили 13,69 млрд грн, а в третьому — 14,71 млрд грн.

Кількість фізичних осіб-підприємців за рік практично не змінилася — приріст становить лише +0,75%. Втім, якщо порівнювати з 2021 роком, підприємців стало більше на 10%.

Які регіони сплачують найбільше

Лідером за сумою надходжень залишається Київ: 9,75 млрд грн або 22% усіх сплат по країні.

Далі:

Львівщина — 3,99 млрд грн (9%);

Дніпропетровщина — 3,87 млрд грн (8,8%).

Найвищі темпи приросту надходжень за рік продемонстрували:

Чернівецька область — +15%;

Рівненська, Кіровоградська та Полтавська області — +13% кожна.

Чому це важливо

Єдиний податок повністю надходить у місцеві бюджети, тому він є важливою частиною фінансової стійкості громад.

Найбільша частка єдиного податку у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається у:

Києві — 12%

Львівській області — 9,7%

Київській області — 9,4%

