У Дії стартував бета-тест для підприємців, які втратили бізнес через війну

На порталі «Дія» запустили бета-тест категорії A3.5 «Втрата приватного підприємництва» у міжнародному Реєстрі збитків. Вона призначена для українців, які мали або мають статус ФОП і втратили бізнес чи прибуток унаслідок війни після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

Хто може взяти участь у тестуванні

фізична особа-підприємець (ФОП), яка втратила прибуток через війну з 24.02.2022;

зареєстровані або були зареєстровані як ФОП в Україні;

має підтвердження підприємницької діяльності, інформацію та докази про доходи та втрату прибутків.

Як це працює

Для подання заяви потрібна інформація та документи, що підтверджують обставини втрати бізнесу чи прибутку. Це можуть бути й дані про очікуваний, але не отриманий дохід, який підприємець мав би за звичайних умов роботи.

Послуга доступна на порталі Дія. Уряд закликає долучатися до тестування, щоб наблизити процес справедливої компенсації втрат.

Нагадаємо, раніше на порталі «Дія» розпочався бета-тест нової категорії міжнародного Реєстру збитків А1.2 — «Вимушене переміщення за межі України». Через неї українці можуть подати заяву про факт виїзду з країни або неможливості повернення додому внаслідок збройної агресії росії.

