Банки взимку зіткнулись із дефіцитом готівкової валюти — Finance.ua

Банки взимку зіткнулись із дефіцитом готівкової валюти Сьогодні 12:02 — Валюта

Банки взимку зіткнулись із дефіцитом готівкової валюти

Банківська система під час стрімкого зростання курсу відчула дефіцит доларових банкнот.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Що буде з гривнею в 2025 році», проведеного «Фінансовим клубом».

«Був певний тиск з боку фізичних осіб. Він виник зокрема і через нестачу готівкової валюти в банківській системі. Ми це бачили і по своєму банку, і по банкам-партнерам, які є основними операторами готівкової валюти. І які її не продавали, бо її не було в наявності», — розповів начальник управління казначейства Сенс Банку Олександр Куцовський.

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Імпортери валюти напередодні кінця року робили додаткові запаси, але їх виявилося недостатньо.

«Банки не могли задовольнити весь попит на готівкову валюту з боку населення. Це створило певне навантаження і на каси, і на курс», — зазначив Олександр Куцовський.

Коли в касах банків не вистачало доларів, українці більше купували євро.

«По нашим клієнтам — фізичним особам ми досягнули паритету в обсягах купівлі долару і євро. Хоча раніше клієнти здебільшого купували долар. Зараз паритет. Що більше наша економіка інтегрується в ЄС, то більше інтересу буде саме до євро», — вважає заступник голови правління ТАСкомбанку Олександр Заєць.

«Це був об’єктивний фактор нестачі готівкового фізичного долара. Потрібно було за два дні замовляти валюту, якщо це був обсяг понад 500 доларів. Але, на жаль, курс за цей час міг вирости. Це створювало додатковий ажіотаж на готівковому валютному ринку», — зазначив Олександр Куцовський.

«Як тільки населення побачило, що валютної готівки в касах стало достатньо, можна купувати в потрібному йому обсязі, а курс стоїть на місці і перестав зростати, то відразу попит на готівкову валюту знизився», — резюмував банкір.

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