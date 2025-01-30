Банки взимку зіткнулись із дефіцитом готівкової валюти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки взимку зіткнулись із дефіцитом готівкової валюти

Валюта
123
Банки взимку зіткнулись із дефіцитом готівкової валюти
Банки взимку зіткнулись із дефіцитом готівкової валюти
Банківська система під час стрімкого зростання курсу відчула дефіцит доларових банкнот.
Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Що буде з гривнею в 2025 році», проведеного «Фінансовим клубом».
«Був певний тиск з боку фізичних осіб. Він виник зокрема і через нестачу готівкової валюти в банківській системі. Ми це бачили і по своєму банку, і по банкам-партнерам, які є основними операторами готівкової валюти. І які її не продавали, бо її не було в наявності», — розповів начальник управління казначейства Сенс Банку Олександр Куцовський.
Читайте також
Імпортери валюти напередодні кінця року робили додаткові запаси, але їх виявилося недостатньо.
«Банки не могли задовольнити весь попит на готівкову валюту з боку населення. Це створило певне навантаження і на каси, і на курс», — зазначив Олександр Куцовський.
Коли в касах банків не вистачало доларів, українці більше купували євро.
«По нашим клієнтам — фізичним особам ми досягнули паритету в обсягах купівлі долару і євро. Хоча раніше клієнти здебільшого купували долар. Зараз паритет. Що більше наша економіка інтегрується в ЄС, то більше інтересу буде саме до євро», — вважає заступник голови правління ТАСкомбанку Олександр Заєць.
«Це був об’єктивний фактор нестачі готівкового фізичного долара. Потрібно було за два дні замовляти валюту, якщо це був обсяг понад 500 доларів. Але, на жаль, курс за цей час міг вирости. Це створювало додатковий ажіотаж на готівковому валютному ринку», — зазначив Олександр Куцовський.
«Як тільки населення побачило, що валютної готівки в касах стало достатньо, можна купувати в потрібному йому обсязі, а курс стоїть на місці і перестав зростати, то відразу попит на готівкову валюту знизився», — резюмував банкір.
Щоб зробити Finance.ua ще більш корисним для читачів, ми запустили невеличке опитування. 👉🏻 Ваші відповіді на кілька простих питань допоможуть нам краще зрозуміти ваші інтереси, фінансові цілі та вподобання у контенті, а відтак — робити матеріали максимально актуальними для вас.

Пройти опитування 🎤

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.