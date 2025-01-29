Банкіри пояснили причини стрімкої девальвації гривні наприкінці 2024 року — Finance.ua
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Банкіри пояснили причини стрімкої девальвації гривні наприкінці 2024 року

Валюта
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Банкіри пояснили причини стрімкої девальвації гривні наприкінці 2024 року
Банкіри пояснили причини стрімкої девальвації гривні наприкінці 2024 року
Банкіри пояснили причини стрімкої девальвації гривні наприкінці 2024 року, коли її офіційний обмінний курс вперше перевищив 42 грн/$, а також на початку січня 2025-го.
Про це пише «Фінансовий клуб».

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«Державне казначейство спрямувало в систему десь 300 млрд грн додаткових коштів. Бюджет здійснив фінансування держустанов ближче до кінця року, і вони намагалися використати ці кошти в цей період. Частина цих грошей перейшла на валютний ринок», — заявив начальник управління казначейства Сенс Банку Олександр Куцовський.
Це змусило НБУ реагувати. «Інтервенції Національного банку за останній місяць поставили абсолютний рекорд — перевищили $5 млрд. Навіть з таким великим тиском ми побачили, що у НБУ є весь інструментарій для того, щоб тримати курс в рамках керованої гнучкості. Але відбулося невелике зростання курсу наприкінці року. Це зростання продовжувалося і в січні, коли був встановлений рекорд на рівні 42,5 грн/$», — зазначив Куцовський.
Заступник голови правління Таскомбанку Олександр Заєць назвав це «традиційним сезонним сплеском».
«Збільшення попиту на долар було викликано проведенням Мінфіном бюджетних платежів. Гривневу ліквідність потрібно було абсорбувати. І після того, як валютний ринок це зробив, курс на міжбанку стабілізувався, скоротився спекулятивний попит населення і зменшилась премія за ризик», — зазначив Заєць.
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«Ця тенденція була зупинена. По-перше, скоротилось фінансування Держказначейством. По-друге, змінюється кон’юнктура — обсяг щоденного попиту від клієнтів знизився на $40−45 млн. Це відразу відобразилося на курсі та інтервенціях Нацбанку. Інтервенції впали і курс відкотився нижче 42 грн/$», — констатував Куцовський.
Хоча попит на валюту з боку населення все ще залишається відчутним. «Валютні заощадження будуть і надалі розглядатися фізичними особами як ключовий інструмент збереження своїх коштів від інфляції», — вважає Олександр Заєць.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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