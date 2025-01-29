Банкіри пояснили причини стрімкої девальвації гривні наприкінці 2024 року — Finance.ua

Банкіри пояснили причини стрімкої девальвації гривні наприкінці 2024 року Сьогодні 10:01 — Валюта

Банкіри пояснили причини стрімкої девальвації гривні наприкінці 2024 року

Банкіри пояснили причини стрімкої девальвації гривні наприкінці 2024 року, коли її офіційний обмінний курс вперше перевищив 42 грн/$, а також на початку січня 2025-го.

Про це пише «Фінансовий клуб».

«Державне казначейство спрямувало в систему десь 300 млрд грн додаткових коштів. Бюджет здійснив фінансування держустанов ближче до кінця року, і вони намагалися використати ці кошти в цей період. Частина цих грошей перейшла на валютний ринок», — заявив начальник управління казначейства Сенс Банку Олександр Куцовський.

Це змусило НБУ реагувати. «Інтервенції Національного банку за останній місяць поставили абсолютний рекорд — перевищили $5 млрд. Навіть з таким великим тиском ми побачили, що у НБУ є весь інструментарій для того, щоб тримати курс в рамках керованої гнучкості. Але відбулося невелике зростання курсу наприкінці року. Це зростання продовжувалося і в січні, коли був встановлений рекорд на рівні 42,5 грн/$», — зазначив Куцовський.

Заступник голови правління Таскомбанку Олександр Заєць назвав це «традиційним сезонним сплеском».

«Збільшення попиту на долар було викликано проведенням Мінфіном бюджетних платежів. Гривневу ліквідність потрібно було абсорбувати. І після того, як валютний ринок це зробив, курс на міжбанку стабілізувався, скоротився спекулятивний попит населення і зменшилась премія за ризик», — зазначив Заєць.

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«Ця тенденція була зупинена. По-перше, скоротилось фінансування Держказначейством. По-друге, змінюється кон’юнктура — обсяг щоденного попиту від клієнтів знизився на $40−45 млн. Це відразу відобразилося на курсі та інтервенціях Нацбанку. Інтервенції впали і курс відкотився нижче 42 грн/$», — констатував Куцовський.

Хоча попит на валюту з боку населення все ще залишається відчутним. «Валютні заощадження будуть і надалі розглядатися фізичними особами як ключовий інструмент збереження своїх коштів від інфляції», — вважає Олександр Заєць.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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