Курс долара у лютому 2025: чи варто очікувати на значні коливання — Finance.ua

Курс долара у лютому 2025: чи варто очікувати на значні коливання Сьогодні 13:02 — Валюта

Курс долара у лютому 2025: чи варто очікувати на значні коливання, freepik

Курс долара у лютому 2025 року на валютному ринку України, за прогнозами, дещо зросте. Очікується, що коливання будуть незначними та передбачуваними, відповідно до стратегічних планів Національного банку України (НБУ).

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС Банку Сергій Мамедов у коментарі Фактам ICTV розповіли, що буде з курсом долара у лютому.

Прогноз курсу долара на лютий

«Долар дорожчатиме, але це буде все в межах програми, яку заклав Національний банк України. І так, щоб десь до літа, приблизно до червня, вийти на рівень близько 44 грн/дол.», — розповів Олег Пендзин.

Про відсутність значних ризиків сказав і Сергій Мамедов. Він зауважив, що ситуація на валютному ринку йде за аналогією 2024 року, як це прогнозувалося у грудні.

Початкове «шаленство» курсу в січні поступово стабілізувалося, тож очікується, що за січень офіційний курс долара зросте мінімально — в межах 0,2−0,3%.

За словами банкіра, ситуація на валютному ринку є цілком прийнятною, прогнозованою, а наявні зміни відбуваються за суто ринковими принципами. Він зауважив, що курс залежить від попиту та пропозиції, а НБУ застосовує найбільш ефективну стратегію для встановлення балансу між покупцями та продавцями в умовах війни.

«Ми схильні вважати, що завдяки ефективній стратегії Нацбанку у лютому нам не загрожують нові курсові піки, а основні коливання офіційного курсу відбуватимуться в коридорі 42−42,4 грн/дол., що можна буде розцінити, як ознаку „здорового“ ринку», — поділився Мамедов.

Що впливатиме на валютний ринок у лютому

Пендзин вважає малоймовірним те, що виникнуть якісь серйозні непередбачувані події.

Тоді як Мамедов назвав декілька основних факторів, які можуть вплинути на валютний ринок, зокрема курс долара, у лютому:

стратегія НБУ, спрямована на баланс попиту та пропозиції, дає регулятору можливість впливати на курс через валютні інтервенції, насичуючи попит;

зміни в монетарній політиці, зокрема підвищення облікової ставки, сприяють зміцненню гривні та зниженню інфляції;

обсяг отримуваної міжнародної фінансової допомоги, яка дає змогу покривати значну частину видатків бюджету, а дії НБУ на валютному ринку стають варіативнішими, що позитивно впливає на курс;

економічний розвиток країни: подолання інфляції, розвиток основних галузей таких, як, приміром, будівництво, АПК, ВПК тощо;

міжнародні економічні та політичні чинники: від вартості експортованої української продукції на світових ринках до позиції ЄС та США щодо реального плану завершення війни;

перебіг війни, протидія ворогу та подолання можливих наслідків від воєнної агресії;

соціально-психологічні чинники: здатність суспільства жити під постійним пресингом ворожих ІПСО, єдність перед новими воєнними викликами тощо.

Говорячи про вплив інавгурації Дональда Трампа, Пендзин зауважив, що це не має позначитися на курсі долара у лютому, оскільки в України є всі необхідні кошти для фінансування 2025 року, тож несподіванок не буде.

Чи варто зараз купувати іноземну валюту

Експерти радять українцям звернути увагу на гривневі інструменти заощаджень, зокрема депозити й облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

«Нагадаю, що за прогнозами інфляція в країні піде на спад уже в другому півріччі. Тобто, гривневі депозити терміном на рік і більше дадуть змогу вкладникові не лише зберегти кошти від знецінення, а й отримати пасивний прибуток», — поділився банкір Мамедов.

Пендзин додав, якщо порівняти дохідність ОВДП (15% річних), з можливим доходом від долара, то вигідніше тримати гроші в гривні. Тому, на його думку, краще почекати або тримати кошти в облігаціях.

ICTV За матеріалами:

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