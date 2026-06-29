Коли Польща перейде на євро — рішення Єврокомісії Сьогодні 08:06 — Валюта

Банкноти євро у гаманці

Польща поки що далека від переходу на євро. Такого висновку дійшла Європейська комісія у звіті про конвергенцію за 2026 рік. Там заявили, що Польща не виконує більшість вимог, необхідних для прийняття євро.

Про це пише inpoland

У новому звіті Єврокомісія оцінила готовність до запровадження євро Польщі, Чехії, Угорщини, Румунії та Швеції.

Як ми повідомляли раніше, жодна з цих країн наразі не відповідає всім вимогам для приєднання до єврозони.

Європейська Комісія оцінює п’ять основних сфер: цінову стабільність, стан державних фінансів, рівень довгострокових процентних ставок, стабільність обмінного курсу та відповідність національних нормативних актів законодавству ЄС.

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Чому Польща поки не може перейти на євро

Для Польщі основними перешкодами залишаються:

надто високий дефіцит державного бюджету — 7,3% ВВП у 2025 році при встановленому ліміті ЄС у 3%;

інфляція на рівні 2,9% за період з червня 2025 року до травня 2026 року при референтному значенні 2,7%;

довгострокові процентні ставки на рівні 5,4%, що перевищує допустимий показник у 5,1%;

відсутність участі в механізмі валютних курсів ERM II, який є обов’язковим етапом перед введенням євро.

Заявляється, що саме стан державного бюджету наразі залишається однією з головних перешкод для введення єдиної валюти. У Брюсселі також звернули увагу на ризик подальшого зростання державного боргу, що може ще більше ускладнити виконання Маастрихтських критеріїв.

Коли Польща може перейти на євро

Звіт Єврокомісії свідчить, що найближчим часом перехід Польщі на євро не відбудеться. Передусім країні необхідно покращити стан державних фінансів, знизити дефіцит бюджету, виконати вимоги щодо інфляції та процентних ставок, а також приєднатися до механізму ERM II.

Лише після виконання цих умов Польща зможе претендувати на вступ до єврозони. Оскільки наразі країна не відповідає більшості критеріїв, а офіційного графіка переходу не існує, перспективи запровадження євро залишаються невизначеними.

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