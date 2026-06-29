Польща поки що далека від переходу на євро. Такого висновку дійшла Європейська комісія у звіті про конвергенцію за 2026 рік. Там заявили, що Польща не виконує більшість вимог, необхідних для прийняття євро.
У новому звіті Єврокомісія оцінила готовність до запровадження євро Польщі, Чехії, Угорщини, Румунії та Швеції.
Як ми повідомляли раніше, жодна з цих країн наразі не відповідає всім вимогам для приєднання до єврозони.
Європейська Комісія оцінює п’ять основних сфер: цінову стабільність, стан державних фінансів, рівень довгострокових процентних ставок, стабільність обмінного курсу та відповідність національних нормативних актів законодавству ЄС.
Заявляється, що саме стан державного бюджету наразі залишається однією з головних перешкод для введення єдиної валюти. У Брюсселі також звернули увагу на ризик подальшого зростання державного боргу, що може ще більше ускладнити виконання Маастрихтських критеріїв.
Коли Польща може перейти на євро
Звіт Єврокомісії свідчить, що найближчим часом перехід Польщі на євро не відбудеться. Передусім країні необхідно покращити стан державних фінансів, знизити дефіцит бюджету, виконати вимоги щодо інфляції та процентних ставок, а також приєднатися до механізму ERM II.
Лише після виконання цих умов Польща зможе претендувати на вступ до єврозони. Оскільки наразі країна не відповідає більшості критеріїв, а офіційного графіка переходу не існує, перспективи запровадження євро залишаються невизначеними.