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Єврокомісія оголосила про неготовність шести країн ЄС до переходу на євро

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Шість держав Європейського Союзу, які наразі використовують власні національні валюти та юридично зобов’язані приєднатися до єврозони, поки не відповідають усім обов’язковим економічним і правовим критеріям.
Як пише Reuters, про це йдеться у черговому дворічному звіті Європейської комісії.

Які країни увійшли в перелік

До переліку країн, що досі зберігають власну валюту, належать Швеція, Польща, Угорщина, Румунія та Чехія, тоді як Данія має офіційне право на відмову від євро.
Експерти зазначають, що для багатьох урядів невиконання умов є свідомим кроком через внутрішньополітичні міркування.
Зокрема, Швеція та Чехія повністю відповідають фінансовим параметрам, проте уряди цих країн принципово відмовляються змінювати законодавство про центральні банки та на два роки включати свої валюти до Механізму обмінних курсів II (ERM2).
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Водночас Румунія прагне євроінтеграції, але має надто високу інфляцію і значний дефіцит бюджету, а Польща через політичну позицію взагалі не поспішає адаптувати свою економіку до вимог Європейського центрального банку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Комітет Європейського парламенту з економічних і монетарних справ підтримав створення цифрового євро. Рішення відкриває шлях до потенційного запуску пілотної версії нової платіжної системи, яка за принципом роботи має бути подібною до готівкових розрахунків.
За матеріалами:
ua.news
ЄСЄвро
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