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У Європарламенті підтримали впровадження цифрового євро

Валюта
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Як і готівкові гроші, цифровий євро випускатиметься та гарантуватиметься Європейським центральним банком
Як і готівкові гроші, цифровий євро випускатиметься та гарантуватиметься Європейським центральним банком
Комітет Європейського парламенту з економічних і монетарних справ підтримав створення цифрового євро. Рішення відкриває шлях до потенційного запуску пілотної версії нової платіжної системи, яка за принципом роботи має бути подібною до готівкових розрахунків.
Про це повідомляє Euractiv.
Законопроєкт, який Європейська комісія представила у 2023 році, підтримали 43 члени комітету. Проти проголосували 14 депутатів, ще один утримався.
Очікується, що законодавці завершать переговори з державами-членами ЄС до кінця 2026 року. Після цього пілотний запуск цифрового євро може відбутися у другій половині 2027 року, а повноцінне впровадження у 2029 році.

Навіщо ЄС цифровий євро

Прихильники проєкту вважають, що цифровий євро допоможе зменшити залежність Європи від американських платіжних систем, зокрема Visa та Mastercard.
Як і готівкові гроші, цифровий євро випускатиметься та гарантуватиметься Європейським центральним банком.

Що затримувало реалізацію проєкту

Проєкт затримувався через занепокоєння, поширені серед ультраправих груп, що цифрова валюта загрожуватиме конфіденційності громадян і зрештою замінить готівку.
Розгляд також затримують технічні питання, зокрема те, чи повинні бути як «онлайн», так і «офлайн» версії цифрової валюти.
За матеріалами:
suspilne.media
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