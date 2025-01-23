У НБУ пояснили рекордні витрати валюти наприкінці 2024 року — Finance.ua

У НБУ пояснили рекордні витрати валюти наприкінці 2024 року
НБУ витратив на інтервенції на міжбанківському валютному ринку в грудні 2024 року 5,3 млрд доларів. Це пояснюється значними обсягами міжнародної допомоги.
Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу на Youtube.
Як зазначив Гелетій, протягом грудня спостерігався сезонний чинник — суттєве збільшення бюджетних витрат завдяки міжнародній допомозі.
«Ми розуміємо, що обсяг валютних інтервенцій корелює з обсягом міжнародної допомоги і бюджетних видатків», — сказав він.
За його словами, протягом грудня держава отримала 9,5 млрд доларів. Відповідно в уряду була можливість розпоряджатися цими коштами і спрямовувати їх на видатки.
«На жаль, в умовах війни ми суттєво залежим від імпорту товарів і послуг. Тому левова частка цих коштів мінялась на гривню, надходила розпорядникам цих коштів, відповідно витрачалася на імпортні товари і послуги», — заявив заступник голови НБУ.
Гелетій повідомив, що інтервенції НБУ в грудні склали 5,3 млрд доларів. «Значний показник, але з урахуванням обсягу наших резервів ця сума не є для нас якоюсь надзвичайною. Але з точку зору забезпечення функціонування нашої держави власне міжнародна допомога дала ці бюджетні видатки провести», — сказав він.
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Нагадаємо, Національний банк України у грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822
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