У НБУ пояснили рекордні витрати валюти наприкінці 2024 року — Finance.ua

У НБУ пояснили рекордні витрати валюти наприкінці 2024 року Сьогодні 16:00 — Валюта

У НБУ пояснили рекордні витрати валюти наприкінці 2024 року

НБУ витратив на інтервенції на міжбанківському валютному ринку в грудні 2024 року 5,3 млрд доларів. Це пояснюється значними обсягами міжнародної допомоги.

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Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу на Youtube

Як зазначив Гелетій, протягом грудня спостерігався сезонний чинник — суттєве збільшення бюджетних витрат завдяки міжнародній допомозі.

«Ми розуміємо, що обсяг валютних інтервенцій корелює з обсягом міжнародної допомоги і бюджетних видатків», — сказав він.

За його словами, протягом грудня держава отримала 9,5 млрд доларів. Відповідно в уряду була можливість розпоряджатися цими коштами і спрямовувати їх на видатки.

«На жаль, в умовах війни ми суттєво залежим від імпорту товарів і послуг. Тому левова частка цих коштів мінялась на гривню, надходила розпорядникам цих коштів, відповідно витрачалася на імпортні товари і послуги», — заявив заступник голови НБУ.

Гелетій повідомив, що інтервенції НБУ в грудні склали 5,3 млрд доларів. «Значний показник, але з урахуванням обсягу наших резервів ця сума не є для нас якоюсь надзвичайною. Але з точку зору забезпечення функціонування нашої держави власне міжнародна допомога дала ці бюджетні видатки провести», — сказав він.

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Заступник голови НБУ задав риторичне питання, чи краще було б, якби допомога була меншою, а інтервенції НБУ — також меншими.

Нагадаємо, Національний банк України у грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822

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