Долар має бути символом стабільності, а не інструментом загроз, — WEF 2025 Сьогодні 12:04 — Валюта

Долар має бути символом стабільності, а не інструментом загроз, — WEF 2025

На Всесвітньому економічному форумі 2025 року учасники обговорили майбутнє долара США в умовах фінансової фрагментації, дедалі більшого боргового навантаження та популяризації цифрових валют.

Про це йшлося на WEF 2025 у Давосі.

Інновації у фінансових системах і криптовалюта

Професор Кеннет Рогофф із Гарвардського університету наголосив, що цифрові інновації вже змінюють глобальну фінансову екосистему.

«Історично ми пройшли шлях від векселів і чеків до дебетових і кредитних карток. Сьогодні ж ми стоїмо на порозі нової ери, коли цифрові валюти можуть кинути виклик традиційним банківським системам. Проте це довгий процес, і результати залежать від багатьох факторів», — зазначив він.

Читайте також Домінуюча резервна валюта: світ шукає альтернативи долару

Водночас експерти наголосили на ролі криптовалют у країнах із нестабільними економіками.

«Криптовалюта здебільшого використовується там, де громадяни не довіряють національній валюті. Проте її застосування в повсякденних транзакціях залишається обмеженим. Індія, наприклад, активно розвиває прямі банківські платежі, тоді як США лише починають впроваджувати подібні програми, як-от FedNow», — зазначив Рагурам Раджан, професор Чиказького університету.

Диверсифікація валют і геополітичні наслідки

Маркус Дім, журналіст зі Швейцарії, звернув увагу на погрози Дональда Трампа країнам, які прагнуть диверсифікувати свої резерви від долара.

«Погрози не сприяють стабільності. Навпаки, вони підштовхують країни до пошуку альтернативних варіантів, таких, як євро чи юань. Це виклик для США, оскільки збереження довіри до долара є ключовим елементом його глобальної ролі», — зазначив Рогофф.

Читайте також Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара

Професор Джин Кейю з Гонконзького університету науки і технологій додала, що КНР прагне стабільності юаня, уникаючи валютних і торговельних воєн: «Китай демонструє стриману реакцію на тарифні конфлікти, оскільки стабільність обмінного курсу критично важлива для інтернаціоналізації юаня».

Майбутнє процентних ставок та їхній вплив на економіку

Діпак Джайн, генеральний директор Jubilant з Індії, порушив питання про вплив монетарної політики США на долар.

«Я бачу два сценарії: перший — поступове зниження ставок ФРС після нормалізації ситуації, другий — посилення тарифів, що може підвищити інфляцію та змінити траєкторію долара».

Водночас вищезгаданий Рогофф прокоментував, що підвищення тарифів впливають на обмінний курс, але відповідь інших країн може змінити ситуацію.

«Якщо країни запроваджують симетричні тарифи, вплив на курс долара стає незначним. Проте загальний ефект залежить від рішень кожної зі сторін», — сказав він.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.