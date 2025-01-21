Домінуюча резервна валюта: світ шукає альтернативи долару — Finance.ua

Домінуюча резервна валюта: світ шукає альтернативи долару Сьогодні 17:40

Домінуюча резервна валюта: світ шукає альтернативи долару

Існують певні переваги у використанні долару іншими країнами, однак є й певні недоліки, через які все більше країн замислюється та шукає альтернативи.

Про це йшлося на спеціальній панелі на Всесвітньому економічному форуму в Давосі.

В обговорені приймали участь Кеннет Рогофф (професор економіки Гарвардського університету) та Рагурам Дж. Раджан (професор фінансів Школи бізнесу ім. Бута Чикагского університету).

Учасники вважають, що долар ще довго буде резервною валютою світу. Однак в США наразі надто багато боргів. А через це може виникнути, як мінімум, невизначеність і у країн, і у компаній, які віддають перевагу долару.

Читайте також Курс знову наближається до 43: що буде з доларом цього тижня

«Я думаю, якщо ви подивитеся на економічні дослідження, дуже важко передбачити обмінний курс», — сказав Кеннет Рогофф.

Домінуюча позиція долара дозволяє США накладати санкції та величезні штрафи. Тобто виникають перешкоди для вільного потоку капіталу, і, як результат, переміщення капіталу в бік регіоналізації.

Тобто у питаннях з доларом виникають так звані нефінансові аспекти поведінки США. Крім іншого, це може бути і зростання військового потенціалу США.

Однак більшість впевнені в стабільності долара та економіки США.

«Незважаючи на все, що зробив ФРС. Це не сповільнило економіку США», — додав Рагурам Дж. Раджан.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.