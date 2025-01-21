Курс знову наближається до 43: що буде з доларом цього тижня — Finance.ua

Курс знову наближається до 43: що буде з доларом цього тижня Сьогодні 15:06 — Валюта

Курс знову наближається до 43: що буде з доларом цього тижня

Цього тижня має відбутись засідання монетарного комітету НБУ та ухвалення правлінням регулятора рішення щодо облікової ставки та процентної політики. Такі події можуть вплинути на курс.

Про це розповіла директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.

42,50−42,90 гривень. Вона прогнозує, що готівковий курс долара упродовж 21−26 січня коливатиметься в межах

Крім того, показники також можуть «відчути» на собі інавгурацію нового президента США, а саме його заяви або дії, які, ймовірно, повпливають на попит та пропозицію валюти.

У вівторок, 21 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,10 грн (купівля) та 42,65 (продаж). Готівковий курс — 42,60 (купівля) та 42,64 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,1551 грн.

Довідка Finance.ua:

За даними НБУ, попит на валюту зріс на початку 2025 року. Національний банк збільшив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти.

Згідно з прогнозом інвестбанкіра Сергія Фурси, курс долара у 2025 році продовжить зростати. Але різких змін не очікується.

Раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин сказав, що курс долара в Україні може поступово піднятися до 47 гривень до кінця року.

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