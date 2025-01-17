Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара

89
Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара
Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара
Курс долара в наступні 12 місяців продовжить зростання. Такі прогнози дають фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств і населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
У січні 2025 року фінансові аналітики очікують курс 45,19 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за грудень минулого року (44,83 грн/долар).
Українські банкіри в січні очікують курс через 12 місяців на рівні 45,31 грн/долар. Це вище попереднього прогнозу за жовтень на рівні 44,92 грн/долар.
Читайте також
За інформацією НБУ, населення в грудні 2024 року прогнозувало курс на рівні 44,11 грн/долар. Це вище, ніж у листопаді — 44,11 грн/долар.
Керівники підприємств у листопаді 2024 року очікували курс на рівні 44,42 грн/долар. Прогноз підвищено порівняно із серпнем (43,72 грн/долар).
Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара
Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року і 13 січня досяг максимуму 42,28 гривень. Потім курс дещо знизився.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше Нацбанк заявив, що девальваційні настрої бізнесу погіршилися. Станом на четвертий квартал 2024 року бізнес очікував на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 44,42 грн/долар.
  • Від початку року валютний ринок залишається під тиском попиту, тож Національний банк і надалі змушений витрачати значні ресурси для контролю курсу гривні. Аналітики ICU на кінець 2025 року очікують курс орієнтовно на рівні 46 грн/$.
  • У держбюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Підписатися на розсилку 💸

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.