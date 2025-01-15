Аналітики ICU спрогнозували курс долара на кінець року — Finance.ua

Аналітики ICU спрогнозували курс долара на кінець року Сьогодні 09:01 — Валюта

Аналітики ICU спрогнозували курс долара на кінець року

Від початку року валютний ринок залишається під тиском попиту, тож Національний банк і надалі змушений витрачати значні ресурси для контролю курсу гривні. Аналітики ICU на кінець 2025 року очікують курс орієнтовно на рівні 46 грн/$.

Про це свідчить аналітика компанії.

Зазначається, що за підсумками минулого року НБУ продав $34,8 млрд із резервів через інтервенції та дозволив подорожчання долара до гривні приблизно на 10,6%. Зокрема, у грудні НБУ продав $5,3 млрд, що є рекордним місячним обсягом інтервенцій за час повномасштабної війни.

З початку року попит на валюту дещо зменшився, і НБУ продав за першу декаду приблизно $1,4 млрд із резервів, зокрема $1,04 млрд минулого тижня. Завдяки таким інтервенціям НБУ не дозволив курсу гривні послабшати до понад 42,3 грн/$, тож подорожчання долара не перевищило 0.6% з початку року.

За дев’ять днів року чиста купівля валюти бізнесом та населенням склала приблизно $1,2 млрд, зокрема майже $678 млн на міжбанківському валютному ринку та понад $560 млн у роздрібному сегменті. Середньоденні обсяги чистої купівлі на міжбанківському ринку зменшилися зі $160 млн у грудні до $97 з початку року, однак домогосподарства збільшили чисту середньоденну купівлю з $59 млн у грудні до $80 у перші дні цього року.

Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зросла на 0,9% до 42,2−43 грн/$.

Аналітики зазначають, що загальний попит на валюту на початку січня хоч і зменшився порівняно з груднем, але все ще залишається більшим, ніж в середньому протягом минулого року. Подібний підвищений попит спостерігався й на початку минулого року, однак уже наприкінці січня 2024 року курс гривні навіть посилився.

Читайте також Долар дорожчатиме: Goldman Sachs змінив прогноз в очікуванні рішень Трампа

«На нашу думку, найближчим часом НБУ дозволятиме курсу гривні коливатися неподалік поточного рівня, поступово зменшуючи тиск на курс за рахунок підвищених інтервенцій. Стабілізація курсу сприятиме збільшенню пропозиції валюти на ринку від експортерів і зменшенню потреби в інтервенціях НБУ. Тож ми очікуємо здорожчання долара в січні не вище 42,5 грн/$. Загальна тенденція до ослаблення гривні невеликими кроками протягом року зберігатиметься, ми очікуємо курс орієнтовно на рівні 46 грн/$ на кінець цього року», — прогнозують у ICU.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.