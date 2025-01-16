Бізнес погіршив очікування щодо курсу на найближчий рік — Finance.ua

Бізнес погіршив очікування щодо курсу на найближчий рік Сьогодні 15:00 — Валюта

Бізнес погіршив очікування щодо курсу на найближчий рік

Девальваційні настрої бізнесу погіршилися. Станом на четвертий квартал 2024 року бізнес очікує на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 44,42 грн/долар.

Про це свідчить звіт «Ділові очікування підприємств України» Національного банку за ІV квартал 2024 року.

«Результати опитування підприємств у ІV кварталі 2024 року свідчать про пожвавлення ділової активності в наступні 12 місяців. Водночас респонденти мали стримані оцінки щодо обсягів виробництва товарів та послуг в Україні, а також майбутнього розвитку власних підприємств. Одночасно тривало посилення інфляційних і курсових очікувань», — сказано у звіті.

Середнє очікуване значення обмінного курсу через 12 місяців — 44.42 грн/дол. США. У ІІІ кварталі 2024 року керівники українських підприємств очікували на курс через 12 місяців 43.72 грн/дол. США.

Графік: НБУ

Водночас 68.8% респондентів очікують обмінний курс у межах 42.1 — 46.0 грн/дол. США, 21.9% упевнені, що він буде вищий.

Графік: НБУ

Нагадаємо, від початку року валютний ринок залишається під тиском попиту, тож Національний банк і надалі змушений витрачати значні ресурси для контролю курсу гривні. Аналітики ICU на кінець 2025 року очікують курс орієнтовно на рівні 46 грн/$.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса прогнозує , що курс долара у 2025 році продовжить зростати. Але різких змін не очікується. «Зміни за рік у межах 10% — це нормально, тож ріст курсу долара на 3 грн до кінця 2025 року — це не страшно», — стверджує він.

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