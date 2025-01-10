Інвестбанкір дав прогноз курсу на кінець 2025 року — Finance.ua

Інвестбанкір дав прогноз курсу на кінець 2025 року Сьогодні 10:00 — Валюта

Інвестбанкір дав прогноз курсу на кінець 2025 року

Курс долара у 2025 році продовжить зростати. Але різких змін не очікується.

Про це повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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«Зміни за рік у межах 10% — це нормально, тож ріст курсу долара на 3 грн до кінця 2025 року — це не страшно», — написав він.

З його слів, причини для паніки немає.

«Одним із показників падіння економіки є курс долара , який сьогодні знову встановив новий антирекорд — 42,23. Порівняно з учорашнім днем ​​— гривня послабилася на 1 копійку» — резюмував він.

Раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин сказав , що курс долара в Україні може поступово піднятися до 47 гривень до кінця року.

У грудні Україна отримала рекордну допомогу від партнерів. Рекордні $9,3 млрд фіндопомоги, серед них вперше опинились кошти від заморожених російських активів ($1 млрд від США). Підтримка партнерів покрила 75% додаткових потреб держбюджету — дефіциту та погашення боргів.

Нагадаємо, що світові банки чекають рідкісного явища на валютному ринку після інавгурації Трампа. Поки Америка готується до повернення на посаду попереднього президента, валютний ринок готується до паритету між доларом і євро . На думку стратегів банків, включно з Bank of New York Mellon і Mizuho, це, найімовірніше, відбудеться після інавгурації Дональда Трампа наприкінці цього місяця.

З моменту появи євро 1999 року він торгувався за рівною вартістю з доларом лише кілька разів, причому поріг часто вказував на відносно важкі економічні обставини ЄС порівняно зі США. Востаннє це було 2022 року, після того як повномасштабне вторгнення росії в Україну спровокувало енергетичну кризу в Європі та побоювання рецесії.

Довідка Finance.ua:

За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним середньорічним курсом на 8,9%, за курсом на кінець року на 9,7%. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У 2024 році багато валютних пар впали до неочікуваних мінімумів на тлі сильного долара США. З 15 основних валют світу, жодна не показала прибутковість у 2024 році, крім американського долара, який зріс на понад 7%.

Згідно з даними TradingView, за 2024 рік долар США показав прибутковість на рівні 7,1%. Найближче до показника американського долара розташований британський фунт, який втратив 1,7% прибутковості у 2024 році.

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