Підсумки валютному ринку 2024: наскільки девальвувала гривня — Finance.ua
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Підсумки валютному ринку 2024: наскільки девальвувала гривня

Валюта
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Підсумки валютному ринку 2024: наскільки девальвувала гривня
Підсумки валютному ринку 2024: наскільки девальвувала гривня
За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним середньорічним курсом на 8,9%, за курсом на кінець року на 9,7%.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
За його словами, за середньомісячним курсом найбільші темпи девальвації гривні спостерігалися у січні та червні. Протягом року гривня поступово слабшала щомісяця, за винятком жовтня.
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Нардеп зазначив, що попит на валюту минулого року значно перевищував її пропозицію на всіх сегментах ринку — як на безготівковому, так і на готівковому. Як наслідок, у 2024 році Національний банк України залишався ключовим гравцем на валютному ринку.
«Обсяги чистих валютних інтервенцій на підтримку курсу, тобто різниця між продажом і купівлею валюти НБУ на міжбанку, склали $34,8 млрд, в т. ч. рекордні $5,3 млрд у грудні. Для порівняння у 2023 році на підтримку курсу було витрачено $28,6 млрд, у 2022 році — $25 млрд», — додав він
Збільшення інтервенцій було зумовлене зростанням попиту на валюту через розширення дефіциту рахунку поточних операцій, поступову валютну лібералізацію та погіршення валютних очікувань.
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«Підбиваючи підсумки в цілому, у 2024 році ситуація на валютному ринку залишалась контрольованою. Цьому сприяла, насамперед, достатня зовнішня фінансова підтримка партнерів ($41,7 млрд), що підтримувала міжнародні резерви і здатність НБУ проводити валютні інтервенції, а також виважена політика регулятора із забезпечення режиму керованої гнучкості. По року гривня очікувано послабилась проти долара, але темпи були помірними і не перевищили 10%. Відносна курсова стійкість залишалась важливим чинником стабілізації інфляційних очікувань і стримування зростання цін», — підсумував Гетманцев.
Обмінний курс гривні до американського долара у 2024 році склав:
  • на кінець року — 42,04 грн/дол.;
  • середній за рік — 40,15 грн/дол.
Підсумки валютному ринку 2024: наскільки девальвувала гривня
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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