Підсумки валютному ринку 2024: наскільки девальвувала гривня — Finance.ua

Підсумки валютному ринку 2024: наскільки девальвувала гривня Сьогодні 13:03 — Валюта

Підсумки валютному ринку 2024: наскільки девальвувала гривня

За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним середньорічним курсом на 8,9%, за курсом на кінець року на 9,7%.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, за середньомісячним курсом найбільші темпи девальвації гривні спостерігалися у січні та червні. Протягом року гривня поступово слабшала щомісяця, за винятком жовтня.

Читайте також Курс долара в Україні може досягти 47 гривень до кінця 2025 року — прогноз

Нардеп зазначив, що попит на валюту минулого року значно перевищував її пропозицію на всіх сегментах ринку — як на безготівковому, так і на готівковому. Як наслідок, у 2024 році Національний банк України залишався ключовим гравцем на валютному ринку.

«Обсяги чистих валютних інтервенцій на підтримку курсу, тобто різниця між продажом і купівлею валюти НБУ на міжбанку, склали $34,8 млрд, в т. ч. рекордні $5,3 млрд у грудні. Для порівняння у 2023 році на підтримку курсу було витрачено $28,6 млрд, у 2022 році — $25 млрд», — додав він

Збільшення інтервенцій було зумовлене зростанням попиту на валюту через розширення дефіциту рахунку поточних операцій, поступову валютну лібералізацію та погіршення валютних очікувань.

Читайте також Українці у грудні купили валюти на понад 2,9 млрд доларів

«Підбиваючи підсумки в цілому, у 2024 році ситуація на валютному ринку залишалась контрольованою. Цьому сприяла, насамперед, достатня зовнішня фінансова підтримка партнерів ($41,7 млрд), що підтримувала міжнародні резерви і здатність НБУ проводити валютні інтервенції, а також виважена політика регулятора із забезпечення режиму керованої гнучкості. По року гривня очікувано послабилась проти долара, але темпи були помірними і не перевищили 10%. Відносна курсова стійкість залишалась важливим чинником стабілізації інфляційних очікувань і стримування зростання цін», — підсумував Гетманцев.

Обмінний курс гривні до американського долара у 2024 році склав:

на кінець року — 42,04 грн/дол.;

середній за рік — 40,15 грн/дол.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.