Українці у грудні купили валюти на понад 2,9 млрд доларів — Finance.ua

Українці у грудні купили валюти на понад 2,9 млрд доларів Сьогодні 12:10 — Валюта

Українці у грудні купили валюти на понад 2,9 млрд доларів

У грудні 2024 року населення України придбало у банках валюти на 2,936 млрд доларів (в еквіваленті), тоді як продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,633 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,303 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Обсяг купівлі валюти зріс на 1,1% порівняно з листопадом, коли було куплено 1,289 млрд доларів.

Попри зростання, цей показник нижчий, ніж у жовтні, коли українці придбали рекордну суму за останні 12 років.

За весь 2024 рік населення України придбало в банках 12,219 млрд доларів.

Нагадаємо, за словами керівника департаменту макроекономічних досліджень компанії ICU Віталія Ваврищука, у 2025 році девальвація гривні буде помірною і співставною з темпами 2024 року. Курс долара до гривні може зрости у межах 5−10%.

Голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов зазначив , у першому кварталі 2025 року курсові показники долара та євро навряд чи вийдуть з-під контролю, а всі основні етапи девальвації гривні можуть відбуватися за аналогією 2024 року: після періодів її прискорення варто очікувати на періоди «девальваційного затишшя».

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