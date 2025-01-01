Як зросте курс долара на початку 2025 року: банкір озвучив прогноз — Finance.ua

Як зросте курс долара на початку 2025 року: банкір озвучив прогноз Сьогодні 09:25 — Валюта

Як зросте курс долара на початку 2025 року: банкір озвучив прогноз

У першому кварталі 2025 року курсові показники долара та євро навряд чи вийдуть з-під контролю, а всі основні етапи девальвації гривні можуть відбуватися за аналогією 2024 року: після періодів її прискорення варто очікувати на періоди «девальваційного затишшя».

Таку думку висловив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов.

За прогнозом банкіра, у перші місяці року максимальний розмір девальвації навряд чи буде вищим за 2−2,5% на місяць, але це можливо лише в певні етапи, пов’язані з об’єктивними економічними причинами.

«Є кілька версій, якою буде девальвація гривні у перші 3 місяці року. За різними оцінками вона може скласти від 2,5% до 4%. Водночас фактичний „розмах“ знецінення гривні багато в чому залежатиме від стратегії регулятора на валютному ринку», — зазначив експерт.

Він припустив, що в першому кварталі зростання курсу долара, як основної валюти, може скласти в середньому 2 в.п. (близько 0,8 грн).

Тобто, за словами Мамедова, не вважатиметься катастрофою, якщо наприкінці березня курс перебуватиме в коридорі від 42−42,8 грн/дол. На його думку, цей курсовий ривок в подальші місяці може зійти нанівець і курсові зміни стануть більш повільними.

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Мамедов вважає, що за прикладом 2024 року регулятор може застосувати стратегію «згладжування», відповідно до якої темпи зростання курсів валют (передусім долара США) можуть бути помірними та стануть дієвим засобом для стримування інфляції.

«На валютному ринку діятиме режим керованої гнучкості, що унеможливить курсову аритмію. Нацбанк докладатиме зусиль для збалансування попиту і пропозиції, а відтак курсові коливання будуть на задовільному рівні», — зазначив банкір.

УНІАН За матеріалами:

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