Курс долара може зрости до 46−47 гривень: інвестбанкір дав прогноз на наступний рік — Finance.ua

Курс долара може зрости до 46−47 гривень: інвестбанкір дав прогноз на наступний рік Сьогодні 15:01 — Валюта

Курс долара може зрости до 46−47 гривень: інвестбанкір дав прогноз на наступний рік

Зростання курсу долара наступного року ще на 10% до 46−47 гривень — це здоровий процес для економіки України. Це допоможе товаровиробникам зберегти конкурентоздатність.

Про це сказав директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала в інтерв’ю Центру економічної стратегії.

Як зазначив Фіала, з однієї сторони Нацбанку вигідно тримати курс достатньо стабільним. Водночас Україна має суттєвий дефіцит торгового балансу на рівні 15% від ВВП, який перекривається за рахунок 40 млрд доларів міжнародної допомоги на рік.

За його словами Україна гарантовано отримає наступного року ці гроші.

«Це перший раз, коли у нас така передбачуваність. Це нам теж додає комфорту і для наших макропрогнозів, і для нашого інвестування. Це перший раз під час війни, що ми знаємо, ми впевнені, що у нас дефіцит бюджету буде профінансований не тільки на наступний рік, а ще на частину 2026-го року. Це дуже добре», — сказав він.

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Водночас, Нацбанку при своїй курсовій політиці треба звертати увагу на конкурентоспроможність місцевого виробника, «щоб ми не спонсорували або дотували імпорт закордонних виробників замість того, щоб допомагати місцевому виробнику», зазначив Фіала.

«Долар суттєво зміцнився. Тому для економіки буде здорово, щоб гривня, я думаю, на наступний рік продовжила такий же темп девальвації, як і в поточному. Це приблизно на 10%. Це означає, якщо ми цей рік закінчуємо десь на 42, якщо закінчимо наступний рік на рівні 46−47, то в цьому нічого поганого не буде. Це, навпаки, буде корисно для місцевого виробника, і збереже його конкурентоспроможність», — додавав він.

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