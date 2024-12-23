НБУ пояснив зростання курсу долара наприкінці 2024 року — Finance.ua

НБУ пояснив зростання курсу долара наприкінці 2024 року Сьогодні 15:05 — Валюта

НБУ пояснив зростання курсу долара наприкінці 2024 року

Чистий попит на валюту Україні зростає з огляду на відновлення економіки та пожвавлення імпорту. Це тисне на курс гривні

Про це свідчить «Звіт про фінансову стабільність».

Як зазначається в огляді НБУ, досі пом’якшення частини обмежень на рух капіталу мало досить помірний вплив на ринок, адже понад третину виплат за кордон внаслідок лібералізації компанії здійснили, використовуючи власну валюту.

«Водночас восени збільшився попит на готівкову валюту з боку населення. Зростання попиту є головним чинником додаткового тиску на обмінний курс», — йдеться у звіті.

Графік: НБУ

У звіті наголошується, НБУ і надалі залишається ключовим учасником валютного ринку, а його інтервенції — основним інструментом збалансування попиту й пропозиції на валюту.

«НБУ має можливість покривати дефіцит валюти та згладжувати надмірні курсові коливання», — йдеться в документі.

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За даними НБУ, надходження міжнародної допомоги дає змогу підтримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, попри збільшення попиту на валюту. З IV кварталу минулого року обсяг резервів перевищує 100% рівень адекватності за критерієм МВФ, наприкінці 2024 року він очікується близьким до 120%.

Графік: НБУ

За прогнозом Національного банку, достатність резервів за цим критерієм поступово знижуватиметься, однак усе одно перевищуватиме 100% й упродовж 2025 року.

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