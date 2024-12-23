НБУ пояснив зростання курсу долара наприкінці 2024 року — Finance.ua
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НБУ пояснив зростання курсу долара наприкінці 2024 року

Валюта
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НБУ пояснив зростання курсу долара наприкінці 2024 року
НБУ пояснив зростання курсу долара наприкінці 2024 року
Чистий попит на валюту Україні зростає з огляду на відновлення економіки та пожвавлення імпорту. Це тисне на курс гривні.
Про це свідчить «Звіт про фінансову стабільність».
Як зазначається в огляді НБУ, досі пом’якшення частини обмежень на рух капіталу мало досить помірний вплив на ринок, адже понад третину виплат за кордон внаслідок лібералізації компанії здійснили, використовуючи власну валюту.

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«Водночас восени збільшився попит на готівкову валюту з боку населення. Зростання попиту є головним чинником додаткового тиску на обмінний курс», — йдеться у звіті.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
У звіті наголошується, НБУ і надалі залишається ключовим учасником валютного ринку, а його інтервенції — основним інструментом збалансування попиту й пропозиції на валюту.
«НБУ має можливість покривати дефіцит валюти та згладжувати надмірні курсові коливання», — йдеться в документі.
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За даними НБУ, надходження міжнародної допомоги дає змогу підтримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, попри збільшення попиту на валюту. З IV кварталу минулого року обсяг резервів перевищує 100% рівень адекватності за критерієм МВФ, наприкінці 2024 року він очікується близьким до 120%.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
За прогнозом Національного банку, достатність резервів за цим критерієм поступово знижуватиметься, однак усе одно перевищуватиме 100% й упродовж 2025 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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