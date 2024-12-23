Член Ради НБУ розповів, чого чекати на валютному ринку у 2025 році — Finance.ua
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Член Ради НБУ розповів, чого чекати на валютному ринку у 2025 році

Валюта
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Член Ради НБУ розповів, чого чекати на валютному ринку у 2025 році
Член Ради НБУ розповів, чого чекати на валютному ринку у 2025 році, freepik
Сьогодні валютний ринок України якоюсь мірою є дзеркальним відображенням стану нашої економіки.
Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів член Ради Національного банку України та доктор економічних наук Василь Фурман.

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«Якщо ми говоримо про економіку і цього року, і наступного року, то, на мою особисту думку, вона розвиватиметься приблизно згідно з базовим сценарієм Національного банку України. Це прогноз Нацбанку на наступний рік, згідно з яким зростання економіки в наступному році очікується на рівні 4,3%. Це гарний показник», — зазначив економіст.
За його словам, інфляція на кінець року становитиме близько 7%. Це теж гарний показник. Також важливим показником для української гривні є золото-валютні резерви. Згідно з прогнозом Національного банку, на кінець наступного року золото-валютні резерви складатимуть близько 41 мільярда доларів, тобто це також гарний показник.
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«Якщо ми говоримо, що зараз в нас інфляція близько 10%, то у наступному кварталі, згідно з прогнозом Нацбанку, вона може незначно збільшуватися і потім почне до кінця наступного року зменшуватися, як я перед цим зазначав, — до 7%. Якраз боротьба з інфляцією і ситуація на валютному ринку корелюють, тобто повинна бути стабільність на валютному ринку й тоді швидшими темпами зменшуватиметься інфляція, тому що розбалансування інфляційних та девальваційних очікувань не потрібно Національному банку України. Отже, я вважаю, що ситуація на валютному ринку надалі буде стабільною і контрольованою», — пояснив Фурман.
Він наголосив, що фіксованого курсу точно не буде, але ці фундаментальні фактори в цілому позитивно відображатимуться на стабільності валютного ринку.
«Українці довіряють банківській системі та українській гривні. Наприклад, якщо говорити про період з 24 лютого 2022 року, то залишки коштів в усіх валютах у банківській системі фізичних та юридичних осіб збільшились на суму майже 1 трильйон. Водночас залишки коштів фізичних осіб збільшилися на близько 8%, а юридичних — на 6%. Тобто загалом є позитивний тренд», — розповів розповів член Ради НБУ.
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На його думку, завдяки тим реформам у банківському секторі, які проводилися до великої війни, починаючи, мабуть, ще з 2015 року, й надалі продовжуються, банківська система є стійкою, прибутковою та надійною.
«Крім того, ми спостерігаємо збільшення кредитування по різних напрямках, тобто це також позитивний фактор», — додав він.
За матеріалами:
Телеканал 24
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