Що буде з валютою у січні, та чи варто зберігати кошти у гривні — Finance.ua
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Що буде з валютою у січні, та чи варто зберігати кошти у гривні

Валюта
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Що буде з валютою у січні, та чи варто зберігати кошти у гривні
Що буде з валютою у січні, та чи варто зберігати кошти у гривні
У першій половині грудня українці помітили значні коливання на валютному ринку. Експерти очікують зростання курсу долара та євро напередодні Нового року з можливим перетином психологічної позначки.
Про те, чи потрібно громадянам реагувати на динаміку, купуючи або продаючи іноземну валюту, розповідає «Novyny.live».

Долар продовжує зростати

Впродовж останнього місяця 2024 року вартість американської валюти демонструвала різкі спади і злети.
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Згідно з графіком офіційного курсу гривні до долара, який розраховує Національний банк, 4 грудня показник досяг пікового на той час значення — 41,69 грн/дол. А вже 9 грудня опустився до рівня 41,44 грн/дол.
Здешевлення тривало недовго: 17 грудня валюта знову побила рекорд вартості, зафіксувавшись на рівні 41,74 грн/дол.
Що буде з валютою у січні, та чи варто зберігати кошти у гривні
В обмінниках середній курс продажу вже перетнув психологічний рубіж. Аналітики прогнозують, що до кінця 2024 року НБУ також підніме офіційний показник.

Євро зберігає стабільність

Європейська валюта протягом кількох тижнів демонструвала стабільність.
Здешевлення почалося з листопада, а грудень став місяцем відносного «штилю» на ринку. 1 числа євро коштувало 43,86 грн (офіційний розрахунок НБУ), а 17-го курс опинився на рівні 43,80 грн.
Що буде з валютою у січні, та чи варто зберігати кошти у гривні
Обмінники та банки, реагуючи на низьку динаміку, також змінювали курси купівлі/продажу по-мінімуму.
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На думку економічного експерта Данила Моніна, у січні євро подорожчає, відповідаючи на динаміку вартості долара.
Різниця становитиме орієнтовно 5−6% вище курсу американської валюти. Таким чином, питання про доцільність обміну відпадає.

Чи варто міняти гривні

Якщо українці планують зберігати заощадження в іноземній валюті, варто якомога швидше обміняти гривні. Чим ближче до Нового року, тим менше шансів придбати долари чи євро за вигідним курсом.
У січні, ймовірно, доведеться заплатити більше за одиницю валюти. Щоб зекономити, рекомендовано провести обмінні операції ще до початку різдвяно-новорічних свят.

Довідка Finance.ua:

  • курс долара протягом 2025 року буде помірно зростати. Курс наприкінці наступного грудня буде дещо нижчим ніж 46 гривень за долар. Національний банк продовжить поступово послаблювати гривню, темпи будуть вищі в другій половині 2025 року;
  • за прогнозом KSE, курс долара становитиме 42.6 грн на кінець 2024, а вже у 2027 — 48.6 грн.
  • згідно з прогнозом МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме 45,0 грн у 2025 році.
За матеріалами:
Novyny.live
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