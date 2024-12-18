У НБУ уточнили роль курсу долара в Україні — Finance.ua

У НБУ уточнили роль курсу долара в Україні
Роль обмінного курсу гривні до долара в Україні залишається значною. Водночас відбувається процес перехід ролі номінального якоря монетарної політики НБУ від курсу до інфляції.
Про це сказав директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський в інтерв’ю виданню The Page.
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«Ми вже бачимо, що попри коливання курсу після відмови від його фіксації та періоди збільшення цих коливань, інфляційні очікування залишалися досить стійкими. Тобто інфляція все більше набуває ролі номінального якоря», — сказав він.
За його словами, роль саме інфляції зростатиме.
«Наступного року, коли Нацбанку вдасться зламати тенденцію й інфляція почне знижуватися, це посилить її роль як номінального якоря. Адже буде очевидно, що її прискорення є просто тимчасовим епізодом на шляху інфляції до цілі 5%», — сказав він.
Як зазначив Лепушинський, перехід ролі номінального якоря від обмінного курсу до інфляції — досить тривалий процес, оскільки це пов’язано зі зміною фокуса очікувань. Однак він забезпечується послідовністю монетарної політики й належною комунікацією.
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