Долар подешевшав у системно важливих банках: аналітики назвали причини — Finance.ua

Долар подешевшав у системно важливих банках: аналітики назвали причини
Минулого тижня гривня вдруге послабшала до історичного мінімуму, у той час як Національний банк змушений був збільшити інтервенції з продажу валюти.
Про це свідчать дані аналітики інвесткомпанії ICU.
«Загальний дефіцит валюти на ринку минулого тижня знову суттєво збільшився унаслідок різкого зростання попиту на валюту на міжбанківському ринку до майже $1.5 млрд, цьогорічного максимуму», — сказано в повідомленні.
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Чиста купівля валюти за чотири дні тижня зросла на 42% порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня, до $760 млн. Із цієї суми $541 млн — це дефіцит на міжбанківському ринку (на 83% більше, ніж у попередній тиждень) та $219 млн — у роздрібному сегменті (на 8% менше, ніж в аналогічний період попереднього тижня).
«Щоб задовольнити весь цей дефіцит, НБУ збільшив інтервенції на 37% до $1.08 млрд. Цих інтервенцій виявилося достатньо для заспокоєння учасників ринку, і після досягнення офіційним курсом майже 41.7 грн/$ у середу, за підсумками тижня офіційний курс долара послабшав на 0.4% до 41.61 грн/$», — зазначили аналітики.
Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня знизилася також на 0.4% до 41.5−42 грн/$ (у середньому в системно важливих банках).
Зазначається, що попит на валюту на міжбанківському ринку зріс до максимуму з кінця травня, тож і обсяг інтервенцій НБУ також виявився найбільшим за понад шість місяців. Більше валюти НБУ продавав цього року лише в останній тиждень травня.
«Такі дії НБУ демонструють, що він не готовий дозволяти швидке ослаблення курсу гривні та збільшуватиме інтервенції в разі нагальної потреби, щоб не допустити різких та значних коливань курсу. Тож у найближчі два тижні до завершення року НБУ може лише незначно ослабити курс орієнтовно до 42 грн/$, але з огляду на минулий тиждень більше ослаблення курсу вже малоймовірне», — прогнозують аналітики.
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Нагадаємо, за даними НБУ, фінансові аналітики погіршили прогнози щодо курсу долара у наступні 12 місяців. Так, фінансові аналітики очікують курс 44,83 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).
Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук раніше заявляв, що курс долара залежить від обсягу міжнародної допомоги, яку Національний банк витрачає на підтримку гривні. Країни Заходу близькі до виділення Україні коштів від російських активів, і це не залежить від майбутньої адміністрації США.
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