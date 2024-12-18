Долар подешевшав у системно важливих банках: аналітики назвали причини — Finance.ua

Долар подешевшав у системно важливих банках: аналітики назвали причини Сьогодні 08:30 — Валюта

Долар подешевшав у системно важливих банках: аналітики назвали причини

Минулого тижня гривня вдруге послабшала до історичного мінімуму, у той час як Національний банк змушений був збільшити інтервенції з продажу валюти.

Про це свідчать дані аналітики інвесткомпанії ICU.

«Загальний дефіцит валюти на ринку минулого тижня знову суттєво збільшився унаслідок різкого зростання попиту на валюту на міжбанківському ринку до майже $1.5 млрд, цьогорічного максимуму», — сказано в повідомленні.

Чиста купівля валюти за чотири дні тижня зросла на 42% порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня, до $760 млн. Із цієї суми $541 млн — це дефіцит на міжбанківському ринку (на 83% більше, ніж у попередній тиждень) та $219 млн — у роздрібному сегменті (на 8% менше, ніж в аналогічний період попереднього тижня).

«Щоб задовольнити весь цей дефіцит, НБУ збільшив інтервенції на 37% до $1.08 млрд. Цих інтервенцій виявилося достатньо для заспокоєння учасників ринку, і після досягнення офіційним курсом майже 41.7 грн/$ у середу, за підсумками тижня офіційний курс долара послабшав на 0.4% до 41.61 грн/$», — зазначили аналітики.

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Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня знизилася також на 0.4% до 41.5−42 грн/$ (у середньому в системно важливих банках).

Графік: ICU

Зазначається, що попит на валюту на міжбанківському ринку зріс до максимуму з кінця травня, тож і обсяг інтервенцій НБУ також виявився найбільшим за понад шість місяців. Більше валюти НБУ продавав цього року лише в останній тиждень травня.

«Такі дії НБУ демонструють, що він не готовий дозволяти швидке ослаблення курсу гривні та збільшуватиме інтервенції в разі нагальної потреби, щоб не допустити різких та значних коливань курсу. Тож у найближчі два тижні до завершення року НБУ може лише незначно ослабити курс орієнтовно до 42 грн/$, але з огляду на минулий тиждень більше ослаблення курсу вже малоймовірне», — прогнозують аналітики.

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Нагадаємо, за даними НБУ, фінансові аналітики погіршили прогнози щодо курсу долара у наступні 12 місяців. Так, фінансові аналітики очікують курс 44,83 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук раніше заявляв , що курс долара залежить від обсягу міжнародної допомоги, яку Національний банк витрачає на підтримку гривні. Країни Заходу близькі до виділення Україні коштів від російських активів, і це не залежить від майбутньої адміністрації США.

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