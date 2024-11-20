Чи очікувати стрибка курсу долара до гривні після приходу Трампа — Finance.ua

Чи очікувати стрибка курсу долара до гривні після приходу Трампа Сьогодні 16:04 — Валюта

Чи очікувати стрибка курсу долара до гривні після приходу Трампа

Курс долара залежить від обсягу міжнародної допомоги, яку Національний банк витрачає на підтримку гривні. Країни Заходу близькі до виділення Україні коштів від російських активів, і це не залежить від майбутньої адміністрації США.

Про це сказав голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук в інтерв’ю радіо NV

«Тут, звісно, постає питання обмінного курсу, тому що міжнародна допомога — це те, що дозволяє Національному банку утримувати курс на відносно стабільному рівні або послаблювати його дуже помірними темпами, які не повинні би створювати якихось незручностей для бізнесу і населення», — сказав він.

За його словами, Україні потрібно приблизно 35 млрд доларів щороку, для того щоб НБУ був «у повному комфорті і давав для валютного ринку стільки валюти, скільки потрібно, щоб не виникав дефіцит, щоб не виникало ситуацій, коли нам загрожує там різка зміна курсу, різке знецінення гривні».

«Чи отримуємо ми 35 млрд доларів наступного року? Я би сказав що за останні кілька тижнів з’явилося дуже багато аргументів на користь того що все ж таки ці кошти надійдуть в повному обсязі і вчасно», — сказав він.

Ваврищук повідомив, що велика частина від цієї суми це будуть процентні доходи від знерухомлених російських активів.

«І все виглядає так, що незалежно від того, якою буде позиція нової адміністрації в США на питання фінансової підтримки України, ці кошти ми в будь-якому випадку отримаємо, тому що нам передають доходи, знову ж таки, від російських активів», — вважає експерт.

Читайте також НБУ пом’якшив низку валютних обмежень та запровадив нові

«Так, тимчасово кредиторами будуть США та Європейський Союз, але потім ці кошти вони будуть собі повертати, забираючи оці процентні доходи від російських активів», — сказав він.

За його словами, механізми уже фіналізовано, що є гарантією того, що необхідну суму наступного року, близько 35 млрд доларів, Україна отримає.

«Я в цій частині, принаймні зараз, здивлюся на ситуацію достатньо упевнено», — сказав Ваврищук.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.