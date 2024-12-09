Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу — Finance.ua

Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу
Фінансові аналітики погіршили прогнози щодо курсу долара у наступні 12 місяців.
Про це свідчать результати опитування Національного банку України.
Фінансові аналітики очікують курс 44,83 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).
Банки очікують курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар.
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Населення прогнозує курс на рівні 44,10 грн/долар. Це нижче, ніж у жовтні — 44,54 грн/долар.
Підприємства останній раз давали свій прогноз курсу у серпні, тоді вони очікували курс рівні 43,72 грн/долар.
Нагадаємо, аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США.
За прогнозом KSE, курс долара становитиме:
- 42.6 грн (кінець 2024);
- 48.6 грн (2027).
Згідно з прогнозом МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
- 2024 рік — 41,0 грн/долар;
- 2025 рік — 45,0 грн/долар;
- 2025 рік — 46,8 грн/долар;
- 2027 рік — 48,6 грн/долар;
- 2028 рік — 50,2 грн/долар;
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