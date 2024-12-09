Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу — Finance.ua

Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу Вчора 14:02 — Валюта

Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу, freepik

Фінансові аналітики погіршили прогнози щодо курсу долара у наступні 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування Національного банку України.

Таблиця: НБУ

Фінансові аналітики очікують курс 44,83 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).

Банки очікують курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар.

Населення прогнозує курс на рівні 44,10 грн/долар. Це нижче, ніж у жовтні — 44,54 грн/долар.

Підприємства останній раз давали свій прогноз курсу у серпні, тоді вони очікували курс рівні 43,72 грн/долар.

Графік: НБУ

Нагадаємо, аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США.

За прогнозом KSE, курс долара становитиме:

42.6 грн (кінець 2024);

48.6 грн (2027).

Згідно з прогнозом МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/долар;

2025 рік — 45,0 грн/долар;

2025 рік — 46,8 грн/долар;

2027 рік — 48,6 грн/долар;

2028 рік — 50,2 грн/долар;

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