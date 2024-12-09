Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу — Finance.ua
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Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу

Валюта
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Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу
Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу, freepik
Фінансові аналітики погіршили прогнози щодо курсу долара у наступні 12 місяців.
Про це свідчать результати опитування Національного банку України.
Таблиця: НБУ
Таблиця: НБУ
Фінансові аналітики очікують курс 44,83 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).
Банки очікують курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар.

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Населення прогнозує курс на рівні 44,10 грн/долар. Це нижче, ніж у жовтні — 44,54 грн/долар.
Підприємства останній раз давали свій прогноз курсу у серпні, тоді вони очікували курс рівні 43,72 грн/долар.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Нагадаємо, аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США.
За прогнозом KSE, курс долара становитиме:
  • 42.6 грн (кінець 2024);
  • 48.6 грн (2027).
Згідно з прогнозом МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
  • 2024 рік — 41,0 грн/долар;
  • 2025 рік — 45,0 грн/долар;
  • 2025 рік — 46,8 грн/долар;
  • 2027 рік — 48,6 грн/долар;
  • 2028 рік — 50,2 грн/долар;
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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