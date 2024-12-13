Долар по 45: чи перетне курс критичну позначку у 2025 році — Finance.ua
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Долар по 45: чи перетне курс критичну позначку у 2025 році

Валюта
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Долар по 45: чи перетне курс критичну позначку у 2025 році
Долар по 45: чи перетне курс критичну позначку у 2025 році
Протягом 2024 року курс гривні зазнав значних змін. Якщо на початку року позначка була ще на рівні 38 гривень, то вже наприкінці року ціна перевалила за 41 гривню. Водночас пік росту курсу долара припав на кінець весни та літо.
Про це пише 24 Канал.
У законопроєкті держбюджету на 2025 рік середній курс долара до гривні закладений на рівні 45 гривень за валюту. Водночас курс у 2024 році був закладений на рівні 40,80 гривні.

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За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, курс долара, який закладає уряд у бюджет, є виключно розрахунковим. А тому цей показник не впливає на рішення НБУ.
«Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком», — додав Гелетій.
Про етапи девальвації раніше вже говорив експерт Українського інституту майбутнього Данило Монін. Він розділив їх на 3 періоди.

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«Перший етап відбувся у січні — лютому цього року, коли НБУ намагався тримати курс на рівні 38 гривень. Але коли річна інфляція впала до рівня 3,3% на рік, регулятор зрозумів, що є можливість провести керовану девальвацію на тлі низької інфляції. Другий етап проводився з березня по серпень, саме тоді курс з 38 гривень сягнув до 41,50 гривні. А на сьогодні триває третій етап, коли Нацбанк може знову девальвувати гривню, однак несуттєво», — розповідав Монін.
Очікується, що до кінця року офіційний курс долара щодо гривні може не дотягти до раніше прогнозованої та закладеної в бюджет позначки у 42,10 гривні.
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«Ми припускаємо, що на 1 січня 2025 року офіційний курс може скласти в проміжку 41,60 — 41,80 гривні. Тобто за підсумками поточного року долар може вирости в середньому на 10%», — прогнозує начальник департаменту казначейства Глобус Банку Лєсовий.
Як пояснює банкір, такі зміни свідчать про те, що стратегія регулятора, як основного гравця, є досить ефективною. Отже, ситуація на ринку цілком прогнозована.
На готівковому ринку ситуація буде трохи іншою, але, як додає Лєсовий, «матриця» ринку навряд чи зазнає якихось суттєвих раптових змін.
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Крім того, у 2025 році на валютному ринку відбуватимуться курсові зміни, адже у державному кошторисі закладено середньозважений курс на рівні 45 гривень за долар.
«Основні зміни на ринку можуть відбуватися за аналогією 2024 року, тобто після певного періоду затишшя — настане період пожвавлення», — запевняє банкір Лєсовий.
За матеріалами:
Телеканал 24
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