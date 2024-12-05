Яким буде курс долара наприкінці 2024 року та через рік: прогноз економістів — Finance.ua

Яким буде курс долара наприкінці 2024 року та через рік: прогноз економістів Сьогодні 10:00 — Валюта

Яким буде курс долара наприкінці 2024 року та через рік: прогноз економістів

Експерти семи неурядових аналітичних центрів прогнозують зростання курсу долара наприкінці 2024 року до 42,2 гривень. Середнє значення прогнозу на грудень 2025 року становить 45,7 грн/долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру економічної стратегії.

Водночас аналітики прогнозують, що протягом 2025 року середньорічний курс становитиме 43,7 грн/долар, тобто основана девальвація очікується у другій половині року.

У 2024 році прогнозисти очікують зростання реального ВВП на 3−4%. Разом з очікуваним зростанням цін та девальвацією гривні це дає середній прогноз номінального ВВП на 2024 рік на рівні 189 млрд доларів.

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У 2025 році відчутна очікувана девальвація на рівні 8% та зростання реального ВВП на 3,5% (середнє), що дозволить номінальному ВВП досягти майже 200 млрд доларів (середнє 198 млрд доларів).

Усі аналітики припускають, що війна триватиме весь 2025 рік. Також один аналітик припускає два сценарії розвитку подій у 2025 році: війна триватиме весь 2025 рік і припинення активних бойових дій в першому кварталі 2025 року без підписання угоди про врегулювання.

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В опитуванні взяли участь аналітики таких компаній та центрів: Concorde Capital, Dragon Capital, WIIW, IER/GET, ICU, Oxford Economics, KSE.

Нагадаємо, аналітики інвесткомпанії ICU зазначали , що в останній тиждень листопада Національний банк України дозволив гривні послабшати до нового рекордного рівня 41,60 грн/долар. До кінця року долар буде дорожчати.

На українському валютному ринку досить скоро може відбутись знецінення гривні. Однак деякі експерти впевнені , що такого явища найближчим часом не прогнозується.

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