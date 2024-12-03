Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року — Finance.ua

Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року Сьогодні 13:02 — Валюта

Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року

В останній тиждень листопада Національний банк України дозволив гривні послабшати до нового рекордного рівня 41,60 грн/долар. До кінця року долар буде дорожчати.

Про це свідчать дані аналітики інвесткомпанії ICU.

«Загальний дефіцит валюти на ринку минулого тижня зріс за рахунок збільшення попиту на валюту на міжбанківському ринку. Чиста купівля валюти за чотири дні тижня зросла на 41% порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня, до $408 млн. З цієї суми $201 млн — це дефіцит на міжбанківському ринку (утричі більше, ніж у попередній тиждень) та $207 млн — у роздрібному сегменті (на 11% менше)», — сказано в аналітиці.

Водночас НБУ збільшив інтервенції лише на 20% до $709 млн, дозволяючи курсу гривні слабшати до нових рекордних рівнів.

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«Минулої середи гривня ослабла до 41.6 грн/$ попри майже рекордні інтервенції НБУ цього дня на рівні $200 млн. Ще більші інтервенції — приблизно $270 млн — дозволили НБУ стримати у п’ятницю подальше ослаблення гривні», — зазначають в ICU.

За підсумками тижня офіційний курс гривні послабшав на 0.6% до 41.58 грн/$. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зросла також на 0.6% -41.4−41.8 грн/$.

Графік: ICU

«Ключовим драйвером ослаблення курсу гривні минулого тижня став міжбанківський ринок, який минулої середи та п’ятниці сформував значний дефіцит валюти, особливо напередодні та одразу після Дня подяки — вихідного в США. НБУ збільшив інтервенції у п’ятницю, але не став повертати курс у звичні осінні рамки, нижче 41.5 грн/$. Навряд чи темпи минулотижневого ослаблення курсу гривні збережуться, проте ми вважаємо ймовірною поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/$ до кінця грудня», — підсумували аналітики.

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Нагадаємо, минулого тижня аналітики ICU у своєму огляді зазначали , що офіційний курс гривні продовжував коливатися у відносно вузькому діапазоні неподалік 41.3 грн/$ та за підсумками тижня послабшав на 0.1% до 41.32 грн/$. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зросла також на 0.1% - 41.2−41.7 грн/$.

У листопаді Верховна Рада схвалила закон про державний бюджет на наступний, 2025 рік. Як і слід було очікувати, він має значний дефіцит — заплановані витрати перевищують планові доходи на понад 1,5 трлн гривень. Більшість експертів впевнені : гривня й далі буде падати. А долар, на який орієнтована наша економіка, — зростати.

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