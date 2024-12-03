Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року — Finance.ua

Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року
В останній тиждень листопада Національний банк України дозволив гривні послабшати до нового рекордного рівня 41,60 грн/долар. До кінця року долар буде дорожчати.
Про це свідчать дані аналітики інвесткомпанії ICU.
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«Загальний дефіцит валюти на ринку минулого тижня зріс за рахунок збільшення попиту на валюту на міжбанківському ринку. Чиста купівля валюти за чотири дні тижня зросла на 41% порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня, до $408 млн. З цієї суми $201 млн — це дефіцит на міжбанківському ринку (утричі більше, ніж у попередній тиждень) та $207 млн — у роздрібному сегменті (на 11% менше)», — сказано в аналітиці.
Водночас НБУ збільшив інтервенції лише на 20% до $709 млн, дозволяючи курсу гривні слабшати до нових рекордних рівнів.
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«Минулої середи гривня ослабла до 41.6 грн/$ попри майже рекордні інтервенції НБУ цього дня на рівні $200 млн. Ще більші інтервенції — приблизно $270 млн — дозволили НБУ стримати у п’ятницю подальше ослаблення гривні», — зазначають в ICU.
За підсумками тижня офіційний курс гривні послабшав на 0.6% до 41.58 грн/$. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зросла також на 0.6% -41.4−41.8 грн/$.
«Ключовим драйвером ослаблення курсу гривні минулого тижня став міжбанківський ринок, який минулої середи та п’ятниці сформував значний дефіцит валюти, особливо напередодні та одразу після Дня подяки — вихідного в США. НБУ збільшив інтервенції у п’ятницю, але не став повертати курс у звичні осінні рамки, нижче 41.5 грн/$. Навряд чи темпи минулотижневого ослаблення курсу гривні збережуться, проте ми вважаємо ймовірною поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/$ до кінця грудня», — підсумували аналітики.
Нагадаємо, минулого тижня аналітики ICU у своєму огляді зазначали, що офіційний курс гривні продовжував коливатися у відносно вузькому діапазоні неподалік 41.3 грн/$ та за підсумками тижня послабшав на 0.1% до 41.32 грн/$. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зросла також на 0.1% - 41.2−41.7 грн/$.
У листопаді Верховна Рада схвалила закон про державний бюджет на наступний, 2025 рік. Як і слід було очікувати, він має значний дефіцит — заплановані витрати перевищують планові доходи на понад 1,5 трлн гривень. Більшість експертів впевнені: гривня й далі буде падати. А долар, на який орієнтована наша економіка, — зростати.
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