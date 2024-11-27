НБУ може послабити курс гривні до кінця року до 42 грн/$ — прогноз ICU — Finance.ua

НБУ може послабити курс гривні до кінця року до 42 грн/$ — прогноз ICU Сьогодні 11:05 — Валюта

НБУ може послабити курс гривні до кінця року до 42 грн/$ — прогноз ICU

Національний банк зберіг обсяг інтервенцій нижче від середньотижневого показника цього року, але дозволив курсу гривні незначно послабшати на тлі навіть меншого дефіциту валюти на ринку.

Про це свідчать дані аналітики ICU.

«Загальний дефіцит валюти на ринку минулого тижня знову зменшився. Чиста купівля валюти за чотири дні тижня зменшилася до $290 млн (на 6% менше за аналогічний період попереднього тижня), тобто нижче від середньотижневого рівня з початку року. З цієї суми $59млн — це дефіцит на міжбанківському ринку (на 4% менше) та $231 млн — у роздрібному сегменті (на 7% менше від аналогічного періоду попереднього тижня)», — сказано в аналітиці.

Водночас НБУ збільшив інтервенції на 7% до $590 млн, що все ще нижче середньотижневого обсягу з початку року.

Зазначається, що офіційний курс гривні продовжував коливатися у відносно вузькому діапазоні неподалік 41.3 грн/$ та за підсумками тижня послабшав на 0.1% до 41.32 грн/$. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зросла також на 0.1% - 41.2−41.7 грн/$.

Інфографіка: ICU

«Дефіцит валюти на міжбанківському ринку знизився нижче $100 млн за тиждень, що востаннє було ще весною цього року. Водночас ключовий тиск на валютний ринок спричиняє підвищений попит на валюту в роздрібному сегменті. НБУ зберігає обсяг інтервенцій на високому рівні, хоч і нижче від середньотижневого значення цього року. Національний банк дозволяє курсу гривні незначно коливатися неподалік 41.3 грн/$, що все ще нижче пікових значень липня та початку місяця (41.49 та 41.45 грн/$ відповідно). Ми очікуємо, що НБУ може таким чином поступово ослаблювати курс гривні до кінця року принаймні до 42 грн/$», — прогнозують аналітики ICU.

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний раніше заявляв , що Національний банк України в умовах структурного дефіциту валюти під час війни зберігає стійкість валютного ринку через продаж доларів. Це виключає різкі зміни курсу. За його словами, не потрібно плутати насправді термін стійкість валютного ринку з фіксованим курсом.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.