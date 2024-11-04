Що буде з курсом долара: Пишний пояснив цілі НБУ на валютному ринку — Finance.ua

Що буде з курсом долара: Пишний пояснив цілі НБУ на валютному ринку Сьогодні 10:02 — Валюта

Що буде з курсом долара: Пишний пояснив цілі НБУ на валютному ринку

Національний банк України в умовах структурного дефіциту валюти під час війни зберігає стійкість валютного ринку через продаж доларів. Це виключає різкі зміни курсу.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю каналу ICTV

За його словами, не потрібно плутати насправді термін стійкість валютного ринку з фіксованим курсом.

«Стійкість валютного ринку означає, що процеси на валютному ринку відбуваються в залежності від попиту й пропозиції, але за участю Національного банку, який дозволяє курсу рухатися в бік зростання або, відповідно, зниження, зрізаючи небезпечні піки, які, власне, і створюють ризик для стійкості валютного ринку, намагаючись вплинути на курсові очікування», — сказав він.

Пишний нагадав, що рік тому Національний банк перейшов до керованої гнучкості, яка прийшла на заміну фіксованому курсу і мала на меті зробити економіку стійкішою, зробити економіку такою, яка здатна поглинати шоки як внутрішні, так і зовнішні.

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«У чому проблема фіксованого курсу? Фіксований курс створює ситуацію, коли економічні агенти, українські підприємства — імпортери, експортери — відповідним чином не відчувають валютні ризики. Але так українська економіка з огляду на війну функціонує зараз в глибокому структурному дефіциті. Через це присутність Національного банку на ринку залишається. Але водночас НБУ робить усе для того, щоб опит і пропозиція валюти набували дедалі більшого значення при визначенні відповідної курсової динаміки, забезпечуючи при цьому стійкість валютного ринку», — додав він.

Важливим також є те, що Національний Банк перейшов до режиму інфляційного таргетування. «Стійкість валютного ринку для НБУ є одним із елементів, завдяки якому він буде забезпечувати поступове повернення інфляції до інфляційної цілі 5% на горизонті політики протягом найближчих років», — сказав він.

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Пишний нагадав, що інфляція прискорилась і вона це є наслідком певних факторів, які будуть вичерпувати свій вплив по мірі вплину часу.

«Але водночас монетарна політика НБУ, курсова і процентна, має суттєвий вплив на ці процеси, і стійкість валютного ринку — це один із вагомих факторів, аби інфляція залишалась в контрольованих параметрах і з плином часу наближалася до тієї цілі, яку ми вважаємо оптимальною для того, щоб підтримати і розвиток кредитування і розвиток економіки. Я нагадаю, що ця ціль 5% на горизонті найближчих років», — сказав Пишний.

«НБУ не лише залишив облікову ставку на рівні 13%, але й опублікував новий макропрогноз, який передбачає, що інфляція в наступному році буде сповільнюватися в другому півріччі 2025 оку, облікова ставка залишатиметься незмінною щонайменше до кінця першого півріччя наступного року», — додав він.

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