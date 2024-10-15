Голова НБУ розповів, чи плануються зміни в режимі керованої гнучкості курсу — Finance.ua

Голова НБУ розповів, чи плануються зміни в режимі керованої гнучкості курсу Сьогодні 14:02 — Валюта

Голова НБУ розповів, чи плануються зміни в режимі керованої гнучкості курсу

Голова Національного банку України Андрій Пишний задоволений підсумками першого року функціонування режиму керованої гнучкості курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив режим фіксованого курсу, і не бачить сьогодні необхідності якихось кардинальних змін.

«Жодних кардинальних змін не передбачається. Ми бачимо, що цей режим працює. Завдяки тому, що зміни в балансі між попитом та пропозицією визначають напрям руху курсу, коригуються макроекономічні дисбаланси. Ринок адаптувався», — сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Що відбувається на валютному ринку

Пишний зазначив, що НБУ постійно присутній на ринку, тому що структурний дефіцит валюти залишається, оскільки війна позбавила Україну третини економіки, країна відчуває величезну бюджетну потребу і значні потреби в імпорті, а її експорт одночасно обмежений.

«Утім, ми бачимо, що в три рази зросла глибина валютного ринку — обсяг операцій на міжбанку без участі Національного банку сьогодні біля $110 млн», — назвав глава центробанку ще один позитивний результат зміни режиму.

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Він зазначив, що також вдалося позбутися такої проблеми, як множинність курсів: у деякі дні готівковий курс відхиляється від офіційного лише на 0,3%, а стабільно ця різниця не перевищує 1%, тоді як у режимі фіксованого курсу в окремі дні ця різниця перевищувала 7%.

Пишний також вважає, що різнобічні коливання на ринку також повернули відчуття валютного ризику, а отже, населення і бізнес почали підходити більш відповідально до планування.

«Завдяки переходу до керованої гнучкості курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора «, — наголосив він.

А що із гривнею

Коментуючи ослаблення офіційного курсу гривні за рік після переходу до нового режиму приблизно на 13%, голова Нацбанку зазначив: якщо взяти курс на готівковому ринку, тобто в тому сегменті ринку, де купує і продає валюту населення, то це ослаблення становило 9%.

«Погодьтеся, це складно назвати „стрімким польотом гривні в девальвацію“, яким нас лякали експерти „широкого профілю“, які давно перетворили критику НБУ на професію», — зазначив Пишний.

Про фіксований курс

Відповідаючи на запитання про ймовірність повернення до режиму фіксованого курсу, голова НБУ визнав, що така ймовірність існує, й умови, за яких регулятору доведеться вдатися до такого кроку, «нескладно уявити».

«Війна навчила бути готовим до будь-якого розвитку подій. Насправді, фактори, які можуть спричинити таку ситуацію, очевидні. Ми їх переживали в лютому 2022 року. Тоді наслідки російської агресії нам вдалося певним чином мінімізувати завдяки пакету антикризових заходів, одним із інструментів якого була фіксація курсу», — заявив Пишний.

Він відповів, що не знає, «чи попереду найгірше, чи ми вже його пережили», але наголосив, що тепер накопичено дорогоцінний досвід.

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«Так чи інакше нам крок за кроком вдається поступово відвоювати ту територію, яку у нас 24 лютого 2022 року забрала війна, коли „небо впало“ на нас і матеріалізувалися усі ризики. Я це часто називаю ідеальним штормом, але ми навчилися в ньому маневрувати. І завдяки цьому наразі ми не бачимо жодних передумов для повернення до фіксації курсу», — зазначив голова Нацбанку.

«Якщо порівняти умови тоді (на початку війни) і зараз, то, незважаючи на продовження активної війни і, як ви кажете, очікування найгіршого попереду, у нас уже є макрофінансова стабільність. Стійкість валютного ринку забезпечується, інфляція у 2023 році знизилася з 27% до 5%. В окремі місяці 2024 року вона була навіть нижче цілі. Усе це важливо для більшої впевненості в майбутньому», — додав Пишний.

Як повідомлялося, НБУ з 24 лютого 2022 року зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,2549 грн/$1, а з 21 липня 2022 року девальвував його на 25% - до 36,5686 грн/$1. Наразі офіційний курс гривні становить 41,1963 грн/$1.

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